Putin Batı'yı açıkça tehdit etti: Ukrayna'ya izin verirseniz savaşa katılırsınız
Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verenlere açıkça gözdağı verdi. Putin, Rus topraklarına yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verilmesinin “NATO ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa doğrudan katılması” anlamına geleceğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nun ardından devlet televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'ya Batı'dan gönderilen uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmesi konusunun ABD ve İngiltere'de gündeme gelmesini değerlendirdi.
Putin, “Burada gördüğümüz şey, kavramları değiştirme girişimidir. Çünkü bu, Kiev rejimine Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasına izin verilip verilmemesi meselesi değil. Ukrayna bunu zaten insansız hava araçları ve diğer araçları kullanarak yapıyor. Ancak Batı yapımı ‘yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların' kullanılması, tamamen farklı bir mesele. Gerçek şu ki Ukrayna ordusu Batı tarafından sağlanan son teknoloji yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleri kullanma kapasitesine sahip değil. Bunu yapamazlar. Bu silahların Ukrayna'nın sahip olmadığı uydulardan alınan istihbarat verileri olmadan kullanılması imkansızdır. Bu yalnızca Avrupa Birliği'nin uyduları veya ABD uyduları (genel olarak NATO uyduları) kullanılarak yapılabilir. Bu ilk nokta” ifadelerini kullandı.
"TEHDİTLERE UYGUN ŞEKİLDE KARAR ALIRIZ"
Putin, “İkinci ve kilit nokta, bu füze sistemlerini yalnızca NATO askeri personeli çalıştırabilir. Ukraynalı askerler bunu yapamaz. Dolayısıyla mesele Ukrayna rejimine Rusya'yı bu silahlarla vurmasına izin verip vermeme meselesi değil. Bu, NATO ülkelerinin askeri çatışmaya doğrudan dahil olup olmayacağına karar vermesiyle ilgilidir. Eğer bu karar verilirse, bu doğrudan savaşa katılımdan başka bir şey ifade etmeyecektir. Bu, NATO ülkelerinin, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa taraf olduğu anlamına gelecektir. Bu, onların çatışmaya doğrudan dahil olmaları anlamına gelecektir ve çatışmanın özünü, doğasını önemli ölçüde değiştirecektir. Bu, NATO ülkelerinin (ABD ve Avrupa ülkeleri) Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına gelecektir. Eğer durum böyle olursa o zaman bize yöneltilecek tehditlere uygun şekilde kararlar alacağız” dedi.
ZELENSKİY, ABD VE İNGİLİZ FÜZELERİ İÇİN İZİN İSTİYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aylardır Ukrayna'nın uzun menzilli ABD yapımı ATACMS ile İngiliz Storm Shadows dahil olmak üzere Batı'dan tedarik edilen füzelerin Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmesini istiyor.
4 Nisan 2022 daha nezaman çıkıcak bu nafaka kanunu bu insanları kandırıp durmayın artık çıkarın şu kanunu yeter artık neyi bekliyoruz
Anladığım kadarıyla baronlar ve Kader mahkûmlarına aynı tutulacak sanırım baronlar dışarda bağımlı olmuş tuzağa düşmüş garibanlar ayırt edilmedikçe Adalet Adalet değildir
Bakanımız sayın Bozdağ'ı tebrik ediyorum.Kendisinden önceki sorumlular gibi,top çevirmeyip,topu taca atmadı.İnşAllah süresiz nafaka sonlandırılırda,adalet yerini bulur.Ayrıcalık biter,eşitlik sağlanır.Emekliyim,dedikleri gibi 300-500 değil,sadece kadına 2.875 lira ödüyorum.
Atılan tek somut adım yok. yıllardır bu haberlerle oyalanıyoruz. Hakkaniyetli yasa çıksın istiyoruz. Kadın ve erkek mağdur olmasın. 1988 öncesi 1 yıl olan nafaka 1 gecede süresiz oldu. 34 yıl nafaka ödeyen var. erkeğin hakkı tırpanlandı. Nafaka 3 iddet süresi kadar olsun. Boşanmalar çok uzun. Fiili evlilik süresi dava açılış tarihi ile sınırlanmadıkça haberdeki çözüm çözüm değil. 37 yıl boşanamayan var. Tedbir nafakası da sayılsın. Nafaka suç ceza değil yoksula öde denen rakam tazyik hapsi de ka
Bu şekilde çıkarsa gerçekten yazıklar olsun nerde bunun hakkaniyeti zaten yıllarca süren mahkemeler sürecine evli sayılarak tedbir nafakası alıyorlar sonrasındada 15 sene daha alıcaklar eeeee nerde bunun sınırı yine ölene kadar oluyor işte....bravo böyle davam
Isıtıp ısıtıp önümüze sunuyorlar. Çıkmaz o yasa. Inancim kalmadı
Artık bu süresiz nafaka zulmü bitsin 45 gün evli kaldım çocuksuz boşandım 13 senedir her ay emeğimi sömürüyor bu yanlış yasa yüzünden 13 sene önce 45 gün evli kalan çocuksuz boşanan kadın 13 senedir yoksulup deyip üstelik büyük şehirde merkezde yaşıyor gayret gösterip hayatını kendi çabasıyla göstermiyor sırf süresiz nafakam kesilmesin diye bedava gelir kapım kesilmesin diye bu kabul edilebilir bir hak değil gerçek adalet uygulansın artık bu zulüm yeter dayanacak sabrım kalmadı biran evvel süre
Geçte de olsa düzenleme gelmesi iyi oldu
Omur boyu nafakayi bir an ōnce kaldirsinlar, iki yillik evlilige 5yil ve evlilik suresi kadar nafaka da Adil degil, Ak parti feminist teror orgutlerinin dedigini yapmasin yoksa 2023 de buyuk husrana ugrayacak
Süresiz nafaka saçmalığı Ak parti gitmeden bitmeyecek anlaşılan.. Tüm dünyada olduğu gibi nafaka belirli bir süre olmalı..Kanun yapacaksanız düzgün yapın.. Bu haliyle hiç bir probleme çözüm olmaz.Uzun süre evli kalanı cezalandırırsanız evli adam kalmaz.. Ben fakirim param yok diyorum siz hapse atıyorsunuz bu adalet değil..