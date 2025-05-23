Putin bizzat duyurdu! Ukrayna sınırına tampon bölge hazırlığı başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sınırda askeri hedeflerden çok uzak bölgelere saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Özellikle 3 bölge üzerinde duran Putin, sivillere saldırıldığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) kullanarak "terör saldırıları" gerçekleştirdiğini ifade eden Putin, "Düşman genellikle sivil tesisler, evler, insanlar gibi askeri önemi olmayan hedefleri seçiyor. Mevcut gelişmeler sadece sözlerimi doğruluyor. Ukrayna ordusu İHA'larla ambulanslar ve tarım makineleri de dahil sivil araçlara saldırıyor." sözlerine yer verdi.

PUTİN 3 BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Putin, saldırılardan özellikle Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin etkilendiğini dile getirdi.

Rus ordusunun sınırdaki güvenliği sağlamak için çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Sınır boyunca gereken, güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor." diye konuştu.