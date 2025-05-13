Putin blöf mü yaptı? İstanbul'a Rus bakan Lavrov'un gelmesi bekleniyor! Zelenskiy'nin talebi havada kaldı

İstanbul'da kurulacak barış masasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bulunmayacağı iddia edildi. Rus haber ajansı, Putin'in yerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geleceğini yazdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 'Sadece Putin ile görüşeceğim' talebi ise havada kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da bir barış masası kurulmasını talep etti. Fakat Nexta.tv'nin haberine göre, Putin, İstanbul'da gerçekleşecek müzakerelere katılmayacak. Federal Koruma Servisi'ne (FSO) yakın Gulagu Net'ten bir kaynağa dayandırılan habere göre, Putin yerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u gönderecek.

''DÜŞÜK BİR İHTİMAL VAR!''

Rus bakan Lavrov'un İstanbul'a seyahati için bir 'Rossiya' özel uçuş birimi uçağının hazırlandığı belirtildi. Kaynak, düşük bir ihtimal olsa da ABD Başkanı Donald Trump ile kişisel bir anlaşma olması durumunda Putin'in ziyaretini hazırlama kararı verebileceğini söyledi.

KREMLİN: PUTİN İSTERSE AÇIKLANACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafının İstanbul'daki müzakerelere hazırlandığını ifade etti. Peskov, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı kimin temsil edeceğinin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli gördüğü anda açıklanacağını söyledi.

ZELENSKİY'NİN 'PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM' TALEBİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise İstanbul'da sadece Rus lider Putin ile görüşeceğini söyledi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, Zelenskiy İstanbul'da Rus heyeti ile bir araya gelmeyecek.

RUS ELÇİ: ATEŞKES HAZIRLIKLAR YAPILMADAN SAĞLANAMAZ

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre ise Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev'deki Savaş Suçları Büyükelçisi Rodion Miroshnik, Rossiya-24 televizyon kanalında canlı yayında yaptığı açıklamada, Kiev'in ateşkes verilerini manipüle edebileceğini, bu nedenle Ukrayna ile kalıcı bir ateşkesin ön hazırlıklar yapılmadan sağlanamayacağını söyledi.

''UKRAYNA'DA 'VERİ ÇARPITMA MAKİNESİ' İŞLİYOR''

Rus elçi, "Biliyorsunuz, birileri 'Hadi bir ateşkes yapalım ve tarafların bunu ihlal etmemesini umalım' dediğinde, bu tür haberlerin Ukrayna'da işe yarayacağına inanmıyorum çünkü bu durumda veri çarpıtma 'makinesi' çalışmaya başlıyor ve bazı raporlar üretilmeye ve hemen Washington, Londra veya başka bir yere gönderilmeye başlanıyor" dedi ve ''Bu 'makine' maalesef işliyor ve bu nedenle hazırlık aşaması olmadan istikrarlı bir ateşkesin sağlanması neredeyse imkansız" diye de ekledi.

Diplomat, ateşkes, "Ayrı bir barış mekanizmasına dahil edilmesi gereken bir araçtır. Bu araç, tek başına barışa ulaşma sorununu ve daha da önemlisi sürdürülebilir bir barışı maalesef çözemez" ifadelerini kullandı.