Putin BRICS Zirvesi'nde duyurdu: Türkiye yeni bir teklifle geldi

25 Ekim 2024 01:55 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 02:30

Rusya lideri Vladimir Putin, BRICS zirvesinde Türkiye'nin kendilerine ilettiği teklifi anlattı. Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı tarafından arandığını ve kendilerinin bu teklifi kabul etmelerine rağmen Kiev tarafının reddettiğini söyledi.

BRICS zirvesinin gündeminde de Rusya-Ukrayna savaşı​ yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın yardımcısı tarafından arandığını ve bir teklif yapıldığını "Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti” sözleriyle aktardı.

"MÜZAKERE YOK"

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin gerçekleşmesi için Türkiye​'nin yeni bir teklifle kendilerine ulaştığını belirtti.

Putin, “Geçenlerde yine Türk tarafı, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı New York'tan aradı ve müzakerelerde dikkate alınması istenen yeni teklifler olduğunu söyledi. Türkiye, Karadeniz'deki durumla ilgili olarak da bir girişimde bulundu. Güvenli seyrüseferin sağlanması, nükleer enerji tesislerinin güvenliğiyle ilgili bazı düzenlemeler ve anlaşmalar yapılması hakkında. Anlaşmaya vardık ve ardından Kiev rejiminin başı, 'Müzakere yok' dedi” ifadelerini kullandı.

"TÜRK DOSTLARIMIZA SÖYLEDİK"

Kiev tarafının tutumunu Türk tarafı ile de ele aldıklarını ekleyen Putin, “Biz de Türk dostlarımıza şunu söyledik. Biz kabul ediyoruz ancak bir gün sonra iptal edildiğini duyuyoruz” dedi.