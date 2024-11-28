Putin düğmeye bastı: Rusya, Ukrayna'ya karşı nükleere eşdeğer bir saldırıya hazırlanıyor

28 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada dünyaya gözdağı verdi. Rus lider Putin, tüm NATO ülkelerinin toplamından 10 kat fazla füze ürettiklerini, birden fazla Oreşnik balistik füzesinin aynı anda kullanılmasıyla saldırı gücünün 'nükleer silahların kullanımıyla eşit olacağını' söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​, Astana​'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'ndeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Putin, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği füze​ izninin ardından Batılı ülkelere gözdağı verdi. Açıklamasında ABD'nin iznine değinen Rus lider, ''Bu silahın NATO​ askeri personeli veya uzmanlarının doğrudan katılımı olmadan kullanılmasının imkansız olması nedeniyle bunun söz konusu ülkelerin silahlı çatışmaya doğrudan dahil olması anlamına geleceğini defalarca belirttik. Bildiğiniz gibi çatışmaların tırmanma tehlikesine ilişkin uyarılarımıza rağmen Bryansk ve Kursk bölgelerine Amerikan ATACMS füzeleri ve İngiliz Storm Shadow füzeleri ile saldırılar düzenlendi.'' dedi.

RUSYA'NIN FÜZE ÜRETİMİ NATO ÜLKELERİNDEN 10 KAT FAZLA

Rus lider, Rusya'nın sahip olduğu Storm Shadow füzelerinin Avrupa yapımı füzelerin her birini önemli ölçüde aştığını söyledi:

''Storm Shadow füzesi, Fransız SCALP ve Alman Taurus'un harp başlığı 450-480 kilogram ağırlığında olup menzilleri 500-650 kilometre arasında değişiyor. Taurus'un menzili ise 650 kilometreye ulaşıyor. Bu sistemlerin Rusya'daki karşılığı Kh-101 havadan atılan füzedir. Güç bakımından karşılaştırılabilir bir savaş başlığına sahiptir, ancak menzil açısından Avrupa yapımı füzelerin her birini önemli ölçüde aşmaktadır. yeni Amerikan füzeleri PrSM ve JASSM, özellikleri bakımından Rus muadillerine göre daha düşüktür. İlgili füze sistemleri ve ekipmanların üretimine gelince, Rusya'da bu, tüm NATO ülkelerinin toplam üretiminin 10 katıdır.''

''Gelecek yıl bu üretim yüzde 25-30 daha artırılacak. Kiev rejiminin başının, diğer askeri teçhizat için efendilerine yalvardığını görüyoruz. Cephaneliğimizdeki Kalibr seyir füzesi, özellikleri bakımından dünyada benzeri olmayan Kinzhal füzesi ve Zircon hipersonik füze sistemlerini kimse unutmasın. Üretimleri artıyor ve tüm hızıyla devam ediyor” dedi. Yakın gelecekte Rusya'da yeni füze sistemlerinin de ortaya çıkabileceğini işaret eden Putin, “Bu gibi durumlarda dedikleri gibi müşteri kesinlikle memnun kalacaktır.''

UKRAYNA'YA BÜYÜK SALDIRI

''Rus topraklarında devam eden ATACMS füze saldırılarına yanıt olarak son iki günde kullandığımız silah sistemleri bunlardı” diyen Putin, “Toplamda farklı türlerde 100 füze ve 466 İHA kullanıldı. Bu gece benzer türden 90 füze ve 100 insansız hava aracı kullanarak bir saldırı başlattık. 17 hedef vuruldu. Bunlar askeri tesisler, savunma sanayi tesisleri ve bunların destek sistemleridir. Bir kez daha tekrar ediyorum: Bizim tarafımızdan yapılan bu saldırılar, aynı zamanda Amerikan ATACMS füzelerinin Rusya topraklarına yönelik devam eden saldırılarına cevap olarak da gerçekleştirildi. Defalarca söylediğim gibi bizim tarafımızdan her zaman bir cevap olacaktır'' ifadelerini kullandı.

''NÜKLEERE EŞDEĞER SALDIRILAR YAPABİLİRİZ''

Rusya’nın ilk kez kullandığı nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" balistik füzesine de değinen Putin, dünyaya gücünü kanıtlamak için sadece nükleer tercihinin olmadığını, eşdeğer saldırılar gerçekleştirebileceğini söyledi:

''Bunu savaş şartlarında test etmek zorunda kaldık. Bryansk ve Kursk bölgelerine ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle yapılan saldırılara yanıt olarak kullanmaya zorlandık. Dünyada Oreşnik’in benzeri yok ve benzerlerinin yakında olmayacağını düşünüyorum.''

''Onlarca savaş başlığı, güdümlü başlıklar hedefe saniyede 10 Mach hızında saldırıyor. Bu saniyede yaklaşık 3 kilometre demek. İmha edici elementlerin sıcaklığı 4 bin dereceye ulaşıyor, Güneş'in yüzeyindeki sıcaklık 5 bin 500-6 bin derece. Dolayısıyla patlamanın merkez üssündeki her şey fraksiyonlara, parçacıklara bölünüyor ve tam olarak toza dönüşüyor. Füze, çok derinlerde bulunan, yüksek düzeyde korunan nesnelere bile çarpıyor. Askeri ve teknik uzmanlara göre birden fazla Oreşnik füzesinin aynı anda bir küme halinde tek saldırıda kullanılması durumunda, bu saldırının gücü nükleer silahların kullanımıyla eşit olacak.''

KİEV YENİDEN HEDEF OLABİLİR

Orta menzilli Oreşnik füzesinin kitle imha silahı olmadığını vurgulayan Putin, ''Bugün stoklarımızda bu türden birçok kullanıma hazır füze bulunmaktadır. Batı yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarına yönelik devam eden saldırılara 21 Kasım'da olduğu gibi Oreşnik'i test etmeye devam etmek de dahil olmak üzere karşılık vereceğiz'' şeklinde konuştu.

Putin, ''Şu anda Savunma Bakanlığı ve Rus Ordusu Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna topraklarında vurulacak hedefleri seçiyor. Bunlar askeri tesisler, savunma sanayi tesisleri veya Kiev'deki karar alma merkezleri olabilir. Petersburg ve Moskova gibi Rusya'da devlet için önem arz eden yerlere defalarca saldırı girişiminde bulunuldu ve bu girişimler devam ediyor. Oreşnik'in seri üretimine başlandı. Ancak seçilen hedeflerin niteliğine ve Rusya için oluşturduğu tehditlere göre saldırı araçlarını seçeceğiz” dedi.

PUTİN'DEN ZELENSKİY'E MESAJ

Ukrayna’da seçim yapılmadığı için Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy yönetiminin 'tamamen gayrimeşru' olduğunu savunan Putin “Hukuki açıdan bakıldığında iktidarı gasp ettikleri için orduya emir verme hakları bile yoktur. Bu arada bu emirleri yerine getirenler de bu suçlara ortak oluyor. İnsanları ölüme itmeye, katliama sürüklemeye hakları yoktur. Üstelik daha önce de söylediğim gibi bu emirler suçtur” ifadelerini kullandı.

Putin, savaş alanındaki durumun Ukrayna’ya en modern silahların verilmesi durumunda dahi değişmeyeceğini vurguladı.