Putin dünyaya meydan okumaya devam ediyor: Dünyanın en büyük nükleer cephaneliği olacak

22 Haziran 2024 16:46 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla devam ederken Rus lider, dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Barış görüşmelerini hiçe sayan ve yaptırımlara karşı sert duruşuyla ön planda olan Putin, Ukrayna'da savaşan orduya en yeni silahları ve insansız hava araçlarını (İHA) sağlamayı da planlıyor.

''NÜKLEER ÜÇLÜYÜ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ''

Putin son yaptığı açıklamada, Rusya'nın caydırıcılık aracı olarak dünyanın en büyük nükleer silah cephaneliğini geliştirmeye devam edeceğini duyurdu. Putin bu açıklamayı Kremlin'de ordu, polis ve istihbarat akademilerinin mezuniyet töreninde yaptı.

Putin, "Stratejik caydırıcılığın ve dünyadaki güç dengesinin korunmasının garantisi olarak nükleer üçlüyü daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Rusya nükleer üçlü ile karadan, denizden ve havadan fırlatılabilen nükleer füzeleri kastediyor.