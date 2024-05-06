Putin emri verdi, Rus ordusundan Batı'ya 'nükleer'li gözdağı

06 May 2024 12:11 - Güncelleme : 06 May 2024 12:13

Ukrayna ile iki yılı aşkın süredir savaşta olan Rusya, gerilimi artırmaktan çekinmiyor. Batılı devletlere ve ABD'ye gözdağı vermek isteyen Rus lider Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na taktik nükleer silahlarla tatbikat için talimat verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta stratejik olmayan nükleer silahların muharebe için yeterliliğinin test edileceğini açıkladı. Bakanlık, tatbikatın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımı için hazırlık ve konuşlandırma uygulamalarını kapsayacağını belirtti.

BATILI DEVLETLERİN TEHDİTLERİNE CEVAP

Ayrıca bakanlık tarafından tatbikatın "bazı Batılı devlet yetkililerinin Rusya Federasyonu'na yönelik kışkırtıcı açıklama ve tehditlerine cevap olarak" Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamayı amaçladığı açıklandı.

FÜZE CEPHANELİĞİNİ ARTIRMA ÇAĞRISI

Rus Büyükelçi Grigory Mashkov, ülkesinin ABD ve müttefikleriyle doğrudan karşı karşıya geldiği bir ortamda Batı ülkelerini caydırmak için füze cephaneliğini artırmak zorunda kalacağını söyledi.

Mashkov RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Şu anda karşı karşıyayız, umarım bu doğrudan silahlı çatışmayla sonuçlanmaz" dedi.

Mashkov, "Olası düşmanları Rusya'nın gücünü test etmekten vazgeçirmek amacıyla Rusya'nın füze cephaneliğini artırmak da dahil olmak üzere savunma kapasitesini güçlendirmek için daha fazla adım atması" gerekeceğini söyledi.

RUSYA AĞIR SİLAH ÜRETİMİNİ DE ARTIRACAK

Rus ve ABD'li diplomatlara göre; Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi, Rusya-Batı ilişkilerinde 1962 Küba Füze Krizi'nden bu zamana kadarki en derin krizi tetikledi.

Rusya silah üretimini artırırken; ABD'nin tahminlerine göre, Rusya bu yıl NATO'nun 32 üyesinin toplamından daha fazla ağır silah üretecek.