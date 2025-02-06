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Putin gözünü kararttı! Batı'ya ve Ukrayna'ya nükleer füze 'Yars' ile gözdağı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Şubat 2025 15:21 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:37

Rusya, Ukrayna ile Batı konusunda gerginliğin devam ettiği dönemde "nükleer uyarı" ve "Batı'ya gözdağı" vermek için tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Volga bölgesinde nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik "Yars" füzesiyle birliklerin füze rampalarının gizliliğini artırmak amacıyla ormanlık alana dağılma görevlerini yerine getirdiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Volga Nehri bölgesinde "Yars" kıtalararası nükleer balistik füzesiyle tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi. Füzelerin kamuflaj altında "muharebe devriye rotalarına" konuşlandırıldığı belirtildi.

Füze birliğinin Yars füze rampalarının gizliliğini artırmak amacıyla ormanlık alana dağılma görevlerini yerine getirdiği aktarıldı. Birliklerin ayrıca sabotaj gruplarına karşı savunma tatbikatı yaptığı kaydedildi.

Putin gözünü kararttı! Batı'ya ve Ukrayna'ya nükleer füze 'Yars' ile gözdağı - 1. Resim

"NÜKLEER UYARI" VE "BATI'YA GÖZDAĞI"

Paylaşılan görüntüde, nükleer füzelerin karla kaplı ormanda ilerlediği anlar yer aldı. Rusya'nın hamlesi, Batı ile Ukrayna konusunda gerginliği devam ettiği dönemde "nükleer uyarı" ve "Batı'ya gözdağı" olarak yorumlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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