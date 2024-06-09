Putin isimlerini bile ağzına almıyordu! Kızları artık görünür olmayı tercih ediyor, sebebi ortaya çıktı

09 Haziran 2024 09:46 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 10:08

Rus lider Putin'den Türkiye ekonomisi için uyarı: Kazancından çok kaybı olur

Rus lider Putin'den Türkiye ekonomisi için uyarı: Kazancından çok kaybı olur

Rusya'da 'Rus Davos'u olarak adlandırılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) 27'ncisi sırasında hiç beklenmedik bir olay oldu. Putin'in şimdiye kadar isimlerini bile almadığı kızları foruma katıldı.

Genetik araştırmalarda uzmanlaşmış bir bilim insanı olan 39 yaşındaki büyük kızı Maria Vorontsova, St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) “Biyoekonomi” konulu bir tartışmaya başkanlık etti.

Bir teknoloji yöneticisi ve akrobatik rock'n'roll dansçısı olan 37 yaşındaki Katerina Tikhonova da savunma sanayinin Rusya'nın teknolojik egemenliğini sağlamadaki rolü hakkında konuştu.

2013 yılında eski Aeroflot hostesi Lyudmila Putina ile boşanan Rus lider, bu evliliğinden olan kızlarının kimliklerini hiçbir zaman paylaşmadı. Hatta kimlikleri Kremlin tarafından doğrulanmadı ve yetişkinlik fotoğrafları resmi olarak yayımlanmadı.

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre ise Putin yüzünden yaptırımlara maruz kalan kızlarını Rus lider hiçbir zaman kabul etmedi. Hatta gazeteciler sorduğunda sadece 'bu kadınlar' diyerek kızlarından bahsetti.

''KIZLAR, PUTİN'İN MİRASINA ODAKLANDI''

ABD medyasından Daily Beast ise Vladimir Putin'in kızlarının neden sahne önüne geçmeyi tercih ettiklerini yazdı. Haberde, kız kardeşlerin böyle bir foruma birlikte katılmasının "bu yıl 72 yaşına basacak olan Rus liderin mirasına odaklandığının ve bunun için aile bağlarına yaslandığının göstergesi" şeklinde değerlendirilebileceği belirtildi.

''GENÇ KIZLARI ONUN CANLILIĞINI TEMSİL EDİYOR''

Daily Beast'e konuşan eski CIA gizli servis görevlisi Ronald Marks, Putin'in kendi mirasını sağlamlaştırmak istediğini savunarak şu değerlendirmeyi paylaştı:

''Unutmayın ki bu Putin'in dünyası, biz sadece onun içinde yaşıyoruz. Bu onun bir uzantısı. Rus İmparatorluğu'nu yeniden oluşturma arzusu, kendisini Rusya'daki en güçlü adam olarak gösterme isteği. Genç kızları onun için canlılığı temsil ediyor.''

Haberde, Putin'in kızlarına "yüksek mevkilerde dostlar ayarladığı" da iddia edildi.

Öte yandan Birleşik Krallık merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Putin'in birçok malvarlığının aile üyeleri üzerine kaydedildiğini ve bu şekilde gizli tutulduğunu düşünüyoruz, bu yüzden onları hedef alıyoruz" demişti.

Rusça ve İngilizce yayın yapan Amsterdam merkezli Moscow Times da Tihonova ve Vorontsova'nın ilk kez birlikte SPIEF'te konuşmacı olarak yer aldığına dikkat çekti.