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 | Selahattin Demirel

Putin ve Trump İstanbul'a gelecek mi? Sonunda belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in perşembe günü İstanbul'da yapılacak Ukrayna görüşmeleri için gelip gelmeyeceği konusu belirsizlikten kurtuldu. Putin'in gelmeyeceği öğrenildi. ABD'li bir yetkilinin açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek.

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Putin ve Trump İstanbul'a gelecek mi? Sonunda belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 00:01

Tüm dünyanın beklediği Rusya-Ukrayna müzakereleri perşembe günü İstanbul'da yapılacak. Toplantılardan ateşkes ya da barış çıkıp çıkmayacağı merak edilirken Zelenski'nin müzakerede yer alacağı önceden belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise katılma durumu sonunda netleşti. Kremlin'den yapılan son açıklamaya göre Putin, İstanbul görüşmeleri için Rus heyetinde yer almayacak.

Kremlin'e göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Medinsky, Galuzin, Fomin ve Kostyukov liderliğindeki Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan görüşmelerde bulunacak.

TRUMP DA GELMİYOR

ABD'li bir yetkilinin açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek.

ZELENSKİY ANKARA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Putin'in İstanbul'a gelmeyeceği netleşirken aynı dakikalar içinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara'ya doğru yola çıktığı bildirildi.

Putin ve Trump İstanbul'a gelecek mi? Sonunda belli oldu

ZELENSKİ NE DEMİŞTİ?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi beklediğini belirtirken Ukrayna'nın sonrasında ne gibi adımlar atılması gerektiğine karar vereceğini söylemişti.

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