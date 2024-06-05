Putin korumalarını bile kandırıyor! Silahlı dalgıçlar kiraladı

05 Haziran 2024 14:34 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:59

Putin için 'kişisel bir alkış!' Zelenskiy uyardı, Biden dinlemedi, Ukrayna için kötü haber geldi

Putin için 'kişisel bir alkış!' Zelenskiy uyardı, Biden dinlemedi, Ukrayna için kötü haber geldi

Rus lider Vladimir Putin'in halka açık bir etkinlikte giydiği çelik yelek basının dikkatinden kaçmadı. Moscow Times, bir Rus yetkilinin, "Bu yıl 9 Mayıs'taki geçit töreni sırasında liderimiz, açıkça çelik yelek giyiyordu" sözlerine dikkat çekerek, görüntüleri servis etti.

Putin, 9 Mayıs'ta düzenlenen Zafer Günü askeri geçit töreninde canlı yayında generalleri selamladı. Görüntülerde ise Putin'in sürekli kıyafetlerini düzeltmesi ve zor hareket etmesi dikkat çekti.

Güvenlik danışmanı Jade Miller da ''Putin'in üst vücut yapısı doğal görünmüyor. Omuzları oldukça geniş ve kare görünüyor, sırt ve kürek kemiklerinin hiçbir şekli görünmüyor" dedi.

Rus basını ise Putin'in 2023 yılından beri kurşun geçirmez çelik yelek giydiğini yazdı.

SİLAHLI DALGIÇLAR KİRALADI

Putin'in eski güvenlik görevlisi Vitaly Brizhaty, verdiği bir röportajda Putin'in kendi özel plajı boyunca güvenliğini sağlamak için silahlı dalgıçlar kiraladığını söyledi.

KORUMALARINA BİLE YALAN SÖYLÜYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Ekvador'a sığınan Brizhaty, Putin'in çok paranoyak olduğunu ve korumalarından biri dışında kimsenin çamaşır makinesini çalıştırmasına izin vermediğini öne sürdü. Ancak Putin, korumalarına bile tam olarak güvenmiyor olabilir. Korumaları, Rusya liderinin sık sık kendi güvenlik servisine nerede olduğuna dair sahte bilgiler verdiğini iddia ediyor.