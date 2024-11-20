Putin nükleer için imzayı attı, Rusya özel taşınabilir sığınakların seri üretimine başladı!

20 Kasım 2024 08:55 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:24

ABD'nin Ukrayna'ya Rus topraklarını vurmak üzere verdiği füze onayının ardından gerilim arttı. Ukrayna, ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu. Rus lider Vladimir Putin imzaladığı doktrinle nükleer savaş başlatabileceğinin mesajını verdi. Son olarak Rusya, nükleer patlama ve radyasyona karşı taşınabilir sığınaklar üretmesiyle dikkat çekti.

ABD'nin, Ukrayna​'ya Rusya​'ya uzun menzilli silahlarla saldırabilmesi için verdiği iznin ardından Kiev harekete geçti. Ukrayna lideri Zelenskiy​, dün savaşın 1000. gününde Rus topraklarını ABD yapımı ATACMS füzeleriyle vurdu. Ukrayna'nın 6 füzesinden 5'ini düşürdüğünü öne süren Rusya'nın Ukrayna'ya nükleerle karşılık verip vermeyeceğinin tedirginliği yaşanırken dikkat çeken bir hamle oldu.

ŞOK DALGALARA VE NÜKLEER​ PATLAMALARA DAYANIKLI SIĞINAK

Rusya, nükleer savaşa karşı özel taşınabilir sığınakların seri üretimini yapmaya başladı. Bu sığınaklar, nükleer patlamaların neden olduğu şok dalgalara ve radyasyona karşı koruma sağlayabiliyor.

Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüsü, 'KUB-M' adı verilen sığınakların, doğal afetlere ve insan kaynaklı tehlikelere karşı 48 saat boyunca koruma sağlayabildiğini belirtti. Enstitü, sığınağın sunduğu korumalar arasında konvansiyonel silahlardan kaynaklanan patlamalar ve şarapnel, bina enkazı, tehlikeli kimyasallar ve yangınların da bulunduğunu ifade etti.

''VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM''

Konteynere benzeyen bu sığınaklar 2 modülden oluşuyor. Biri 54 kişi kapasiteli diğeri ise teknik donanımlar için ayrılmış alana sahip. Araştırma enstitüsü, mobil sığınağı “Doğal afetlerden ve insan kaynaklı kazalardan kaynaklanan çeşitli tehditlerden insanları koruyan çok işlevli bir yapı” olarak tasvir etti. Sığınağı, “vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

TIR'larla kolayca taşınabilir ve su kaynaklarına bağlanabilir bir sistem olarak tasarlanan sığınağın, Rusya’nın geniş kuzey taigalarında da konuşlandırılabileceği ifade edildi.