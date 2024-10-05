Putin nükleer silahlarını kullanmaya hazırlanıyor! Moğolistan'daki şamanlardan onay istedi

05 Ekim 2024 12:50 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 12:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan'daki şamanlarla Ukrayna'daki askeri operasyonları ve savaş taktiklerini görüştüğü ileri sürüldü. Putin'in onların onayı olmadan nükleer füze kullanması durumunda "ruhları kızdırmak" istemediğini söylediği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moğolistan'daki şamanlardan nükleer silah kullanmak için onay istediği ileri sürüldü. Rus despotun geçen ay yaptığı bir ziyaret sırasında şamanlarla Ukrayna'daki askeri operasyonları, savaş taktiklerini ve nükleer silah kullanımını tartıştığı söyleniyor.

Vladimir Putin, onların onayı olmadan harekete geçerek "ruhları kızdırmak" istemedi. Bu ziyaret Putin'in son 10 yılda Moğolistan'a yaptığı 3'üncü ziyaretti.

Putin, uzak Tuva bölgesine giderek orada okul çocuklarına vatanseverlik üzerine bir konferans verdiği söyleniyor. Kremlin haberleri yalanladı ve şamanlarla görüştüğü iddialarının “gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmadığını” savundu.

MİSTİSİZME KARŞI ÖZEL BİR TUTUM SERGİLİYOR

Ancak içeriden gelen bilgilere göre, Putin'in uzun zamandır "mistisizme karşı özel bir tutumu" olduğunu ve ruhlarla konuşma fikrini benimsediğini söyledi. Putin'in geyik kanıyla yıkandığı ve voodoo uygulamalarına katıldığı ifade edildi.

Ayrıca 2022'de Ukrayna'yı işgal etmeden önce mistiklere danıştığı ve kazanacağına dair güvence aldığı ileri sürüldü.

Sekiz ay sonra despotun savaşın planlandığı gibi gittiğinden emin olmak için iki toplantı daha yaptığı söyleniyor.