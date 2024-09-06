Putin şakayla karışık destekleyeceği ismi açıkladı: O kadar etkileyici gülüyor ki Kamala'yı destekleyeceğiz

06 Eylül 2024 10:16 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:37

ABD seçimlerinde Donald Trump'a destek verdiği iddialarıyla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Kamala Harris'i destekleyeceğini ifade etti. Öte yandan yaptığı açıklamada eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da radarına aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şakayla karışık olarak, ABD'de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini dile getirdi.

Euronews'in aktardığı habere göre, Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD seçim çalışmaları sırasında başkanlık yarışından çekilen Joe Biden'ı aslında desteklediklerini dile getirerek, "Biden, Harris'e destek olunması yönünde seçmenlere çağrıda bulundu. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. O kadar etkileyici bir şekilde gülüyor ki, bu onun için her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Putin ayrıca yaptığı açıklamada eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da radarına alarak, "Trump, Rusya'ya karşı kendisinden önceki hiçbir başkanın yapmadığı kadar çok fazla yaptırım ve kısıtlama uyguladı" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI OLAMADILAR"

Ukrayna'nın Kursk bölgesine başlattığı sınır ötesi operasyona da değinen Putin, "Ukrayna'nın amacı, Rus ordularının bir bölgeden başka bir bölgeye kaydırılmasını sağlamak ve Donbas'taki saldırıyı durdurmaktı ama başarılı olamadılar. Ukrayna şu an asker ve teçhizat açısından ağır kayıplar veriyor" dedi.

Putin, ordusunun bölgede tekrar istikrarı sağladığını ve Ukrayna güçlerinin yavaş yavaş geri çekildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, "Müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik. Geçici taleplere dayanarak değil, üzerinde anlaşmaya varılan ve İstanbul'da fiilen başlatılmış süreci baz alarak" ifadelerini kullandı.