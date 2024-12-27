Putin, Trump'a yeşil ışık yaktı: 'Ben hazırım'

27 Aralık 2024 15:17 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaklaşık 3 yıldır devam eden savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Savaşın sona erdirilmesi konusunda ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile olası görüşmelere "hazır" olduğunu ifade etti.v

Rusya'nın başkenti Moskova​'da geniş kapsamlı bir yılsonu basın toplantısı düzenleyen Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump​'la yıllardır konuşmadığını ve şu anda bir görüşme planlarının olmadığını, ancak konuşmaları halinde savaşı sona erdirmek için "tavizler" vermeye hazır olduğunu ileri sürdü.

72 yaşındaki Rus lider, bir zamanlar ve gelecekte ABD'li mevkidaşı için "Ne zaman görüşeceğimizi bilmiyorum çünkü bu konuda hiçbir şey söylemedi. Onunla 4 yıldan fazla bir süredir konuşmadım. Elbette her zaman konuşmaya hazırım; eğer isterse onunla görüşmeye hazır olacağım." ifadelerine yer verdi.

"BU SAVAŞ KORKUNÇ, KORKUNÇ"

78 yaşındaki Trump, seçim kampanyası sırasında Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerine öncülük edeceğini ilan etmiş ve başkanlığı devraldıktan sonra 24 saat içinde bu acımasız çatışmayı sona erdirebileceğini söyleyerek övünmüştü.

Donald Trump geçtiğimiz pazar günü Turning Point'in AmericaFest kongresinde yaptığı konuşmada, "Başkan Putin​ benimle mümkün olan en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi. Bunun için beklemek zorundayız ama bu savaşı bitirmek zorundayız. Bu savaş korkunç, korkunç. ifadelerini kullandı.

Putin, Trump'la bir araya geldiklerinde daha zayıf bir lider olmayacağını ama yine de bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu ısrarla vurguladı.

"BUGÜN DÜNYADA EN YÜKSEK SEVİYEDE"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'daki son ilerlemelerine değinerek şunları söyledi;

"Rusya'nın son 2 ya da 3 yılda önemli ölçüde güçlendiğine inanıyorum. Neden mi? Çünkü gerçekten egemen bir ülke haline geliyoruz ve neredeyse hiç kimseye bağımlı değiliz.

Savunma kabiliyetimizi güçlendiriyoruz. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazırlık seviyesi bugün dünyada en yüksek seviyede. Sizi temin ederim ki en yüksek seviyededir."

Putin, "Siyaset uzlaşma sanatıdır. Biz her zaman hem müzakerelere hem de uzlaşmaya hazır olduğumuzu söyledik," diyerek Trump ile olası barış görüşmeleri hakkında konuştu.

Rus lider, "Sorun şu ki, karşı taraf hem gerçek hem de mecazi anlamda müzakereleri reddetti. Biz ise tam tersine her zaman konuşmaya istekli olduk ve konuşmak her zaman bir uzlaşmaya varılmasını sağlar." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA, RUSYA'YA TOPRAK BIRAKMAYA HAZIR

En son 7 Aralık'ta Paris'te Trump ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın seçim zaferinden bu yana savaşın sona ermesi halinde Rusya'ya toprak bırakmaya hazır olduğunu ifade etti.

Geçen hafta Palm Beach, Fla.'da düzenlediği basın toplantısında Trump, Ukrayna ve Rusya arasında bir barış anlaşmasına aracılık etme yolunda "biraz ilerleme" kaydettiğinin sinyalini verdi ancak bu çatışmanın çözümünün Orta Doğu'daki mevcut kargaşadan "daha zor" olacağını belirtti.