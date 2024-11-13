Putin ve Muhammed bin Selman’dan petrol görüşmesi: Piyasayı masaya yatırdılar!

13 Kasım 2024 18:20 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 18:21

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü. Görüşmede, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi masaya yatırıldı ve Filistin'deki duruma değinildi…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı.

“ENERJİ PİYASALARINDA İSTİKRAR SAĞLADI”

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman telefonda görüştü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu işbirliğinin, gönüllü petrol arzı kısıntılarının da katkısıyla enerji piyasalarında istikrar sağladığı vurgulandı.

FİLİSTİN’DE ELE ALINDI

Görüşmede, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi ele alınırken, Filistin'deki durumun da istişare edildiği belirtildi.