Putin yeniden İstanbul'u işaret etti! Barış turlarında yeni adım

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devam eden Ukrayna ile savaşta barış müzakereleri için yeniden İstanbul'u işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yeniden müzakere turuna hazır olduklarını söyledi. Barış müzakerelerinde İstanbul'da görüşebileceklerini duyurdu.

Üçüncü tur için hazır olduklarını belirten Putin tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu vurguladı.

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Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varıldığını anımsattı.

Putin, "Dün yine bir esir asker takası gerçekleşti. Bu insani açıdan öneme sahip. Bu, sorunun çözümü için uygun koşullar yaratıyor. 6 binden fazla asker cenazesini Ukrayna'ya teslim ettik. Daha 3 bin cenaze teslim etmeye hazırız. İş artık Ukrayna tarafında." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerin yapılması ihtimalini değerlendiren Putin, "Buna hazırız. Tarih ve yeri belirlemek lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, barış sürecini desteklenmesine yönelik sergilediği yaklaşıma bağlı kaldığını umuyorum. Bundan dolayı kendisine minnettarız. Görüşmeyi İstanbul'da yapmaya hazırız. Rus ve Ukrayna heyet başkanları tarihi belirleyecek. Onlar birbiriyle sürekli temas halinde. Bu iyi bir şey." dedi.

Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına ilişkin memorandum taslaklarını sunduklarına dikkati çeken Putin, "Bunlar, birbirine zıt memorandumlar. Müzakereler, yakınlaşma yollarını bulmak için yapılıyor." diye konuştu.

Vladimir Putin, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerde memorandum taslaklarının ele alınacağını söyledi.