Putin'den bir ilk! Ukrayna'nın ele geçirdiği Kursk'e adım attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir ilke imza attı. Ukrayna’nın geçtiğimiz sene ağustos ayında işgal ettiği Kursk bölgesini ilk kez ziyaret ederek Rus birliklerini yerinde denetledi. Putin'in ziyareti boyunca askeri üniforma giymesi de gözlerden kaçmadı.