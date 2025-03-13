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 | Berkay Alptekin

Putin'den bir ilk! Ukrayna'nın ele geçirdiği Kursk'e adım attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir ilke imza attı. Ukrayna’nın geçtiğimiz sene ağustos ayında işgal ettiği Kursk bölgesini ilk kez ziyaret ederek Rus birliklerini yerinde denetledi. Putin'in ziyareti boyunca askeri üniforma giymesi de gözlerden kaçmadı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 09:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın geçtiğimiz sene ağustos ayında işgal ettiği Kursk bölgesini ilk kez ziyaret ederek, Rus birliklerini yerinde denetledi. Ziyaret sırasında askeri üniforma giydiği görülen Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'dan bilgi aldı. Gerasimov, Putin’e Ukrayna birliklerinin kuşatıldığı bilgisini vererek, 430 Ukraynalı askeri esir aldığını ifade etti.

PUTİN, YABANCI ASKERLERİ AYRI TUTTU

Putin, esir alınanların Rusya yasaları uyarınca terörist muamelesi görmeleri gerektiğini belirterek, Rus mahkemelerinde yargılanabileceklerini ve onlarca yıl hapis yatabileceklerini aktardı.

Putin, "Görevimiz Kursk bölgesine yerleşen düşmanı yakın gelecekte, mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratmaktır. Rusya Kursk bölgesinde yakalanan Ukraynalı askerlere terörist muamelesi yapacaktır. Yabancı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi kapsamında değildir" ifadelerine yer verdi.

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