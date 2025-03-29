Putin’den Grönland açıklaması: Hafife almak hata olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland'ı kontrol altına alma girişiminin ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Putin'e göre ABD'nin Grönland konusundaki ilgisi hiç şaşırtıcı değil, çünkü ülkenin bu mineraller açısından zengin bölgeye ilgisi çok eskilere dayanıyor.

Murmansk kentinde düzenlenen önemli bir konuşmada Putin, Trump'ın Grönland'ı ilhak etme isteğinin "sadece ABD ve Danimarka'yı ilgilendiren bir konu" olduğunu belirterek, bu durumun Rusya'yı doğrudan ilgilendirmediğini söyledi. Ancak Putin, Trump'ın bu çıkışının basit bir söylem gibi görülmesinin büyük bir hata olacağını özellikle vurguladı.

"Trump yönetiminin Grönland konusundaki açıklamalarını saçma bulmak büyük bir yanılgı olur" diyen Putin, ABD'nin Grönland'ı satın alma planlarının 1860'lara kadar uzandığını, hatta İkinci Dünya Savaşı sonrası Danimarka’ya bu konuda teklif götürdüğünü hatırlattı.



“ABD’NİN STRATEJİK PLANLARI VAR”

Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısacası ABD'nin Grönland konusunda ciddi planları var ve bu planların kökenleri çok eskilere dayanıyor. ABD, Arktik bölgesindeki jeostratejik, askeri-politik ve ekonomik çıkarlarını ilerletmeye kararlı bir şekilde devam edecektir."

Putin'in açıklamaları, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Grönland'a yüksek profilli bir ziyaret yapacağı tarihin hemen öncesinde geldi. Vance, sosyal medyada yayınladığı videoda eşi Usha Vance ile birlikte Grönland’ın güvenlik durumunu değerlendirmek için bölgeye gideceklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, Grönland’ı kontrol altına almanın "ulusal güvenlik açısından mutlak bir zorunluluk" olduğunu defalarca dile getirmişti. Ancak Grönland ve Danimarka hükümetleri Trump’ın bu planlarına net bir şekilde karşı çıkıyor. Grönland'ın görev süresi sona eren Başbakanı Mute Egede, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Bize saygısızlık yapmayı artık bırakın. Yeter artık!" diyerek tepkisini sert şekilde göstermişti.

ARKTİK BÖLGESİNDEKİ REKABET ARTIYOR

Putin ayrıca Arktik bölgesinin öneminin dünya çapında giderek arttığını belirterek, bölgedeki jeopolitik rekabetin de yükseldiğini ifade etti. Rus lider, "Arktik bölgesindeki ulaşım ve lojistik altyapısını geliştirmek bizim için kritik bir öncelik" diyerek Rusya'nın bölgeye verdiği öneme dikkat çekti.



“NATO’NUN FAALİYETLERİNDEN ENDİŞELİYİZ”

Putin, Grönland ve ABD arasındaki gerilimin Rusya’yla bağlantılı olmadığını vurgulasa da NATO ülkelerinin Arktik bölgesini olası çatışmalar için bir platform olarak kullandığını ve bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdi.

"Finlandiya ve İsveç uzun yıllar boyunca tarafsızdı ve onlarla hiçbir sorunumuz yoktu. Ancak şimdi NATO’ya katılarak sorun çıkarmaya başladılar" diyen Putin, Rusya’nın bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini ve buna göre strateji geliştirdiğini belirtti.