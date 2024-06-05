Putin'den kritik Gazze ve Ukrayna açıklaması: "Vuracak silah göndeririz"
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Haziran 2024 22:54 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 23:17
Rusya lideri Putin, Gazze'de yaşanan gelişmeler ve Ukrayna'da batı ülkelerin silah göndermelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, uluslararası haber ajansları yöneticileriyle bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamasında Gazze'de yapılanları sivilleri yok etmek olduğunu söyleyerek "Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor." dedi
Ukrayna'ya silah yardımı yapan devletlerle ilgili konuşan Putin: "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" diyerek savaşın büyüyeceği tehdidinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı