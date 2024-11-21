Putin'den Kuzey Kore lideri Kim'e bir garip hediye: 10 bin askere karşılık 70 hayvan gönderdi

21 Kasım 2024 10:09 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a hediye gönderdi. Temaslarda bulunmak için Kuzey Kore'ye giden Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov aracılığıyla "nadir bulunan hayvanlar" gönderdi.

Kuzey Kore​ ve Rusya​ arasındaki askeri iş birliği farklı boyutlara taşındı. Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov siyasi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirdi. Kuzey Kore hükümeti, Kozlov ile Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong Ho arasında Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknolojik İş birliği Protokolü imzalandığını bildirdi.

Anlaşmanın içeriğine dair bilgi paylaşılmazken, Rusya basını, tarafların iki ülke arasındaki tarifeli uçuşların sayısını artırma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Kozlov ve beraberindeki heyetin dün gece Kuzey Kore'den ayrıldığı belirtildi.

Kuzey Kore hükümetinden yapılan ayrı bir açıklamada ise, Putin'in Kozlov ve beraberindeki heyet aracılığıyla Kim'e hediye olarak "nadir bulunan hayvanlar" gönderdiği kaydedildi.

KOZLOV, KİM JONG İLE SAMİMİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov, 11'inci Kuzey Kore-Rusya Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji İşbirliği Komitesi toplantısına katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte 17 Kasım'da Pyongyang'a gitmişti.

Kozlov'un ziyareti sırasında ülke lideri Kim Jong ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiği açıklanmıştı.