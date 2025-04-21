Putin'den tartışılacak imza! Bunu yapana 7 yıl hapis cezası var

Ukrayna'ya planlamaya koyduğu işgal ve sürdürdüğü saldırılar nedeniyle dünyanın tepkisini çeken Rusya'da askeriyeyle ilgili yeni bir karar alındı. Devlet Başkanı Putin, orduyu itibarsızlaştıranlara 7 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasayı imzaladı. Ayrıca Rusya devlet politikalarına karşı çıkan uluslararası kurumlara destek verenler de "yabancı ajan" suçlamasıyla karşı karşıya kalacak.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra son yıllarda yayılmacı politikasını güçlendirmeye çalışan ve bu kapsamda Ukrayna'ya işgal planını 2022 yılında devreye sokan Rusya'da askeriyesini ilgilendiren kritik bir yasa çıkarıldı.

YAPTIRIM ÇAĞRISI YAPANLARA DA CEZA GELDİ

Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya'nın Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.

Yasa gereği, Rus ordusunu itibarsızlaştıranlara ve Rusya'nın yer almadığı uluslararası örgütlerin kararlarının uygulanmasını destekleyenlere 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bununla birlikte Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama veya yaptırımları uzatma çağrısında bulunanlar, 5 yıla kadar hapis ve 500 bin rubleye (yaklaşık 6 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek. Söz konusu cezaları alanların mal varlıklarına el konulabilecek.

AJAN OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR

Ayrıca, Putin'in imzaladığı yasaya göre, uluslararası örgüt ve yabancı ülke kurumlarının Rusya'ya karşı eylemlerini destekleyenler, ülkedeki "yabancı ajan" listesine dahil edilecek. Yabancı ajan ilan edilenler ise eğitim faaliyetlerinde bulunamayacak, devlet şirketlerinin yönetim kademelerinde yer alamayacak.