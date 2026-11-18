ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında yarın üçlü bir zirve gerçekleştirecek.

Dünyanın odaklandığı görüşmede İran ve Ukrayna savaşlarının da gündeme geleceği tahmin edilirken görüşmeyle ilgili önemli bir açıklama geldi.

"ÖNEMLİ BİR KAZANÇ BEKLİYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin, 19 Kasım'daki görüşmeye saatler kala zirveyle ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Putin, "Trump ve Şi toplantısından önemli bir kazanç bekliyoruz. Yapılacak üçlü zirve çok faydalı olacak." ifadelerini kullandı.