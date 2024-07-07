Putin'e bir darbe daha! Ukrayna'nın İHA'ları iki Rus petrol deposunu ateşe verdi

07 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 09:57

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki tesislerin vurulduğu Cuma gecesi gökyüzüne yükselen duman sütunları görüldü.

Rus bölgesel karargahı yakıt depolama tanklarının ateşe verildiğini söyledi.

Ayrıca Karadeniz'deki Yeysk şehrinde insansız hava araçlarının düşürüldüğü ifade edildi.

Raporlarda Ukraynalıların bir iletişim kulesine de zarar verdiği belirtildi.

Putin'in Krasnodar bölgesinde iki sarayı bulunuyor. Ayrıca Putin'in Soçi'de bir resmi konut ve Gelendzhik'te uçurumun kenarında 1 milyar sterlinlik (41 milyar 740 milyon 807 bin TL) özel bir sarayı bulunuyor.

Bu olay Kiev'in Vladimir Putin'in savaş makinelerini durdurmak için Rus petrol depolarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir sırada meydana geldi.

RUSYA, İRAN YAPIMI İHA'LARLA SALDIRIYOR

Ukrayna'nın Sumy vilayeti de aynı gece İran tarafından tedarik edilen bir Rus insansız hava aracının bir elektrik santraline zarar vererek elektrik ve suyu kesmesiyle ateş altına alındı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri 27 adet İran yapımı Shahed tipi insansız hava aracından 24'ünü düşürdüklerini bildirdi.

Ukrayna daha önce de Krasnodar bölgesindeki bir Rus havaalanını vurmuştu.

Geçen hafta Ukrayna'nın doğusundaki Vuhledar kenti yakınlarındaki ölüm vadisinde onlarca Rus tankı ve zırhlı aracı havaya uçuruldu.