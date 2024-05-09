Putin'i şaşırtacak protesto: Çığlık çığlığa bağırdılar

09 May 2024 17:21 - Güncelleme : 09 May 2024 17:23

Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında da Putin'in derdi Batı: Savaşa her zaman hazırız

Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında da Putin'in derdi Batı: Savaşa her zaman hazırız

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya’sına karşı alınan zafer dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Bayramı, Polonya’da da kutlandı. Varşova’da düzenlenen törende Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna şehirlerinin isimlerinin yazdığı tişörtler giyen Ukraynalı aktivistler, ilginç bir protestoya imza attı. Ukraynalı aktivistler, çığlık atarak protesto gösterisi düzenledi.

Törene katılan Ukrayna vatandaşları, Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'e “Teröristler, faşistler” sloganları ile tepki gösterdi. Beraberindeki heyetle mozoleye yürüyen Andreyev'e Polonyalı Front adlı siyasi hareketin üyeleri eşlik etti.

"BİZİ RUSYA'YA YEM ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Başkentteki törende Rusya bayrağı taşıyan Polonya vatandaşları ise, “Ukropolin'e hayır”, “Rusya ile savaşa hayır”, “Göçmenlerin bizi Rusya'ya yem etmeye çalışmasından bıktık”, “Ukrayna, ABD’nin emperyal planları yüzünden yok olacak”, “Slavların birliği”, “Batı bizi 1945'te kullandı, şimdi de kendi amaçları için kullanıyor” yazılı pankartlar açtı.