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 | Berrak Arican

Putin'in geçici ateşkes kararı memnun etmedi! Trump kalıcı barış istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Zafer Günü' sebebiyle 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu fakat bu karar ABD Başkanı Donald Trump'ı memnun etmedi. Beyaz Saray, Trump'ın kalıcı ateşkes görmek istediğini belirtti.

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Putin'in geçici ateşkes kararı memnun etmedi! Trump kalıcı barış istiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 17:10

Rus lider Vladimir Putin, Rusya'nın 'Zafer Günü' sebebiyle Rus tarafının 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilanı kararını verdi. Beyaz Saray, Putin'in ateşkes kararından ABD Başkanı Donald Trump'ın memnun olmadığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "Anladığım kadarıyla (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin bu sabah geçici bir ateşkes önerdi. Başkan Trump, öncelikle ölümleri ve akan kanı durdurmak için kalıcı bir ateşkes görmek istediğini açıkça ifade etti." dedi.

Putin'in geçici ateşkes kararı memnun etmedi! Trump kalıcı barış istiyor

''MÜZAKERELER DEVAM ETMELİ''

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecindeki adımlarından dolayı "hayal kırıklığına" uğradığını vurgulayan Leavitt, şunları kaydetti:

"Başkan, her iki liderin de masaya oturarak bu durumdan çıkış yollarını müzakere etmelerini istiyor. Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin, bu konuda çok çaba ve zaman harcadığını gösterdiğini düşünüyorum."

RUSYA'NIN GEÇİSİ ATEŞKES İLANI

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararıyla, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümü gerekçesiyle, insani nedenlerle, Rus tarafının 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiği bildirilmişti.

Putin'in geçici ateşkes kararı memnun etmedi! Trump kalıcı barış istiyor

Rusya'nın, Ukrayna tarafının da bu örneği izlemesi gerektiğini düşündüğü kaydedilen açıklamada, Kiev yönetiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin uygun ve etkili şekilde cevap vereceği vurgulanmıştı.

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan'da saat 18.00'den, 21 Nisan saat 00.00'a kadar geçici ateşkes ilan etmişti.

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