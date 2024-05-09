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Putin'in gizlice yenilenen sarayı oda oda görüntülendi! İşçileri gizli servis takip etti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
09 May 2024 14:26 - Güncelleme : 09 May 2024 15:06
Putin&#039;in gizlice yenilenen sarayı oda oda görüntülendi! İşçileri gizli servis takip etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uçurumun tepesindeki sarayını yeniledi. 1 milyar sterlin değerindeki sarayın içi oda oda fotoğraflandı, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 

Rusya'da 5. kez Vladimir Putin dönemi başlarken Rus liderin sarayının görüntüleri İngiliz medyasında gündem oldu. Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki sarayını yenilettiğini yazan Dailymail, oda oda görüntülerini de servis etti. 

Putin'in gizlice yenilenen sarayı oda oda görüntülendi! İşçileri gizli servis takip etti - 1. Resim

SARAYA KUTSAL DİNİ SİMGELER EKLENDİ

Sarayın daha önceki cafcaflı altın süs eşyalarının ve süslemelerinin yerini kutsal dini simgelerin aldığına dikkat çekildi. Putin için 'kendi ahşap tahtıyla tamamlanmış geleneksel bir kiliseyle' donatıldığı bilgisine yer verildi.

Putin'in gizlice yenilenen sarayı oda oda görüntülendi! İşçileri gizli servis takip etti - 2. Resim

Putin'in kişisel kilisesi, yaldızlı bir sunak, mermer zemin duvar resmi ve duvarlardaki koyu yeşil desenlerle, sade bir his sağlayan merkez alana çıkıyor.

Putin'in gizlice yenilenen sarayı oda oda görüntülendi! İşçileri gizli servis takip etti - 3. Resim

Haberde, Putin'in tarihsel savaş sahnelerinin destansı tablolarına da dikkat çekildi.

Putin'in gizlice yenilenen sarayı oda oda görüntülendi! İşçileri gizli servis takip etti - 4. Resim

SARAY BÜYÜK GİZLİLİK İÇİNDE YENİLENDİ, İŞÇİLERİ GİZLİ SERVİS TAKİP ETTİ

Sarayın büyük bir gizlilikle yenilendiği ise şu şekilde belirtildi:

''İşçiler kiralık otobüslerle çalışmaya götürülüyordu, ancak çoğu zaman tesise hemen girmelerine izin verilmiyordu. Kontrol noktasına vardıklarında birkaç saat boyunca yiyecek ve su olmadan beklemek zorunda kalıyorlardı. Ayrıca içeride telefon kullanmak da yasaktı.''

Putin'in gizlice yenilenen sarayı oda oda görüntülendi! İşçileri gizli servis takip etti - 5. Resim

Gizli servis ise işçileri, çalışmaları boyunca izledi. Fakat bir işçi, saraya gizlice telefon soktu ve 11 yatak odalı sarayı görüntüledi.

Putin'in gizlice yenilenen sarayı oda oda görüntülendi! İşçileri gizli servis takip etti - 6. Resim

Öte yandan Putin'in sarayında nükleer sığınak bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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