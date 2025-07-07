Putin'in görevden aldığı Bakan Roman Starovoit ölü olarak bulundu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’in görevden alarak Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin’i ise Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirdi. Starovoit, görevden alınmasından kısa bir süre sonra Moskova Bölgesi'ndeki Odintsovo'da özel aracında ölü olarak bulundu. Rus haber ajansı TASS'a göre, eski bakanın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Yetkililer, "Rusya Moskova Bölgesi Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi'nin soruşturma yetkilileri olay yerinde çalışıyor; olayın koşulları belirlenmeye çalışılıyor. Şüphelenilen durum; intihar'' açıklamasında bulundu.

PUTİN GÖREVDEN ALMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’in görev alınmasına ilişkin kararnameyi sabah saatlerinde imzalamıştı. Rus lider, 1 yıl kadar süre önce göreve getirilen Starovoit’in yerine ise şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin’i ise Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirmişti.

KREMLİN'DE YENİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Görevlendirmeden kısa süre önce Nikitin ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştiren Putin, "Size kariyer basamaklarında bir adım daha atmanızı ve Rusya'nın Ulaştırma Bakan Vekili olarak çalışmanızı teklif etmek istiyorum. Başbakan profesyonel ve kişisel niteliklerinizi ve oldukça kısa bir sürede elde ettiğiniz sonuçları çok takdir ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Nikitin ise onur duyduğunu ifade ederek, "Taşımacılık sektörümüzün gelişmesini sağlamak için kesinlikle her türlü çabayı göstereceğim. Biz dünyanın en büyük ülkesiyiz ve en verimli ulaşım sistemine sahip olmalıyız. Ekonomimizin ve halkımızın buna ihtiyacı var" demişti.