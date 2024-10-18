Putin'in gözü kulağı 'çok tuhaf koşullar altında' öldü! Rusya'daki gizemli ölümlere yenisi eklendi

18 Ekim 2024 16:52 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:00

Rusya'daki gizemli ölümlere bir yenisi eklendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'gözü-kulağı' olarak bilinen Konstantin Romodanovski, kır evinin merdivenlerinden düşerek boynunu kırdı ve hayatını kaybetti. Putin'e yakınlığıyla bilinen Federal Göçmenlik Dairesi eski müdürünün ölümü şüpheli bulundu.

Rusya​'da FSB​ istihbarat görevlisi olarak çalışmış, Rus lider Vladimir Putin​'e yakınlığıyla bilinen 67 yaşındaki Konstantin Romodanovski'nin öldüğü bildirildi. Romodanovski'nin kır evindeki merdivenlerden düşüp, boynunu kırarak öldüğü açıklandı. Putin'in 'gözü ve kulağı' olarak bilinen Romodanovski, İçişleri Bakanlığı'na bağlı göçü kontrol eden bölümde çalıştığı sırada gizli servise de çalışıyordu.

''ÇOK TUHAF KOŞULLAR ALTINDA ÖLDÜ''

Takma adı 'Çizme' olan Romodanovski'nin kır evinde 'çok tuhaf koşullar altında öldüğü' belirtildi. Ölümü şüpheli bulunan Romodanovski'nin başına gelenlerin Rusya'da ilk olmadığı vurgulandı. Şimdiye kadar Gizli Servis'te çalışmış, birçok tanınmış iş insanı ya da St. Petersburg-Petrozavodsk grubuyla yakın bağlantıları olan kişilerin de gizemli bir şekilde öldüğü hatırlatıldı.

ONLARCA GİZEMLİ ÖLÜMDEN SONUNCUSU

Putin yanlısı önde gelen Rus milletvekili Aleksandr Hinştein, Romodanovski'nin trajik ölümünü aktarırken, ''İnanamıyorum. Onunla geçen hafta konuştum. Enerji ve planlarla doluydu'' dedi.

Ölümünün nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak bu Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş sırasında gerçekleşen onlarca gizemli ölümden sonuncusu oldu.