Putin'in İstanbul'da ateşkes görüşmeleri teklifine Ukrayna lideri Zelenskiy'den cevap

Rus lider Vladimir Putin ilk kez Ukrayna ile doğrudan görüşme teklif etti. Ateşkes görüşmeleri İstanbul'u işaret eden Putin'e Ukrayna lideri Volodimir Zelesnkiy'den cevap geldi.

Zelenskiy, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir. Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya’nın yarından, 12 Mayıs’tan itibaren - tam, kalıcı ve güvenilir - bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır.”

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1921469464358346850

DONALD TRUMP'TAN İLK YORUM

ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'in teklifine ilişkin ilk açıklama geldi. Kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da açıklama yapan ABD lideri, ''Çok daha iyi bir dünya olacak'' diyerek şu ifadeleri kullandı:

''Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün. Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak. Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor.''

PUTİN'İN İSTANBUL TEKLİFİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere yeniden başlanmasını teklif etti.

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" sözlerini kullandı.