Putin'i kızdıracak çağrı! Rusya'ya karşı direniş mesajı: Avrupa yeniden silahlanmalı

25 May 2024 17:13 - Güncelleme : 25 May 2024 17:18

Rusya duyurdu: Bir bölgeyi daha ele geçirdiler

Rusya duyurdu: Bir bölgeyi daha ele geçirdiler

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportaj Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok kızdıracak gibi duruyor...

"AB MEKAZİNE TUGAYI OLUŞTURULMALI"

Rusya'nın emperyal hırslarını yenmek için İngiltere'nin de rol alacağı Avrupa'nın uzun vadeli bir şekilde yeniden silahlanması gerektiği çağrısında bulunan Sikorski, "5 bin kişilik AB mekanize tugayı oluşturulmasından yanayım" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin savunmaya GSYİH'nin yüzde 4'ünü harcadığını belirten Sikorski, diğer ülkelerin de bu orana yetişmek zorunda olduğunu söyledi. Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından tüm savunma sanayi tesislerinin kapatılmasına izin verildiğini hatırlatan Sikorski, "Çünkü firmaları üretim hatlarını yedekte tutmaya ikna etmek masraflıydı. Avrupalı savunma ekipmanı üreticileri silahlanma sürecinin sürdürülebilir olduğuna hala inanmıyorlar” diye konuştu.

"AVRUPA GİDEREK SANAYİSİZLEŞİYOR"

Rusya Putin'in ülkenin GSYİH yüzde 40'ını savunmaya harcadığını, askeri sanayi tesislerinde 3 buçuk milyon kişinin çalıştığının altını çizen Sikorski, bunun tam tersine Avrupa'nın silahsızlanmakla kalmayıp savunma alanında sanayisizleşmeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

"NÜKLEER SİLAH KULLANMASI DURUMUNDA..."

Rusların Ukrayna'nın enerji ağları, buğday terminalleri, gaz depoları ve sivil yapıyı vurduğunu belirten Sikorsk, nükleer silah kullanma dışında Rusya'nın kendisini çok da sınırlamadığını aktardı. Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi konusunda şüpheci olan Sikorski, ABD'nin Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda hiç kimseyi öldürmeyecek olsa bile Ukrayna topraklarındaki Rus hedeflerine konvansiyonel silahlarla saldırı düzenleyecekleri tehdidinin Rusya için yeterince inandırıcı olduğunu kaydetti.

Ülkeleri, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklemeye çağıran Radoslaw Sikorski, "5 bin kişilik AB mekanize tugayı oluşturulmasından yanayım" dedi. Dışişleri Bakanı Sikorski, Polonya'nın İngiltere'nin arzu etmesi durumunda AB güvenlik ve savunma yapılanmalarına en derin şekilde dahil edilmesinden yana olduğunu kaydetti.