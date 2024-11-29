Putin'in nükleere eşdeğer saldırı tehdidinin ardından Rusya'dan Kuzey Kore'ye dikkat çeken ziyaret

29 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehditlerinin ardından Rus Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kuzey Kore'ye gitti. ABD'nin ve Batılı devletlerin yaptırımlarını göz ardı eden Kuzey Kore'nin Savunma Bakanı No Kwang-chol ise iki ülkenin dostane ilişkilerinin yanı sıra askeri iş birliklerinin de genişlediğini söyledi.

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Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​, Batılı devletleri ve Ukrayna'yı nükleere eşdeğer ve nükleer saldırıyla tehdit etmesinin hemen ardından gelen ziyaret dikkat çekti. Rus Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kuzey Kore​'de mevkidaşı ile bir araya geldi. Kuzey Kore'nin savaş cephelerine askerlerini göndermesinin yankıları sürerken gerçekleşen bu ziyaret adeta yeni bir gözdağı gibiydi. İki bakanın açıklamaları da bu yönde oldu.

''ASKERİ İŞ BİRLİĞİMİZ GENİŞLİYOR''

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Belousov, iki ülkenin eski dost olduğuna vurgu yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ve Kuzey Kore iyi komşu ve eski dostlardır. Ülke liderlerimiz arasındaki güvene dayalı ilişkiler, Rusya-Kore ilişkilerinin güçlendirilmesinde kilit rol oynuyor. Bugün Rusya ve Kuzey Kore arasındaki dostane ilişkiler, askeri iş birliği de dahil olmak üzere tüm alanlarda genişliyor. Kuzey Koreli muhataplarımızla yakın ve verimli bir iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugünkü görüşmelerin savunma alanındaki Rusya-Kore stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesine hizmet edeceğine inanıyorum.''

''SAVUNMA YETENEKLERİ VE GÜVENLİK ARTACAK''

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol ise iki ülke orduları arasındaki dostluğun ve iş birliğinin öncelikli olduğunu ifade etti ve şu açıklamalarda bulundu:

"Bu bağları sürekli güçlendirmek ve geliştirmek ordumuzun sarsılmaz duruşudur. Ülkelerimizin askeri birimleri arasında iş birliği sürüyor. Bunu çok önemsiyoruz.''

Kuzey Koreli Bakan, Rus mevkidaşının Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyaretin "değerli ve yapıcı önerilerin paylaşılması için önemli bir an" olduğuna inandığını belirterek, "Bunlar, her iki ülkenin savunma yeteneklerini ve güvenliğini artırırken, silahlı kuvvetleri arasındaki dostluğu, iş birliğini ve gelişmeyi teşvik edecektir.''

KUZEY KORE İLE RUSYA ARASINDA ORTAKLIK ANLAŞMASI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​ Haziran ayında Pyongyang'da bir zirve gerçekleştirerek savaş durumunda iki ülkenin birbirlerine askeri yardım sağlamasını da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamıştı. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği kamuoyuna yansırken, iki ülke arasındaki artan iş birliği güvenlik endişelerine neden olmuştu.