Putin'in tehlikeli nükleer planları! Kritik şehirler yerle bir olacak

02 May 2024 11:46 - Güncelleme : 02 May 2024 11:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde ülkesinin nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu açıkladı. 3. Dünya Savaşı korkuları artarken, nükleer bir savaşın yol açabileceği yıkımı gösteren korkunç bir harita ortaya çıktı.

Vladimir Putin, geçtiğimiz ay TV sunucusu Dmitry Kiselyov ile yaptığı bir röportajda “silahların onları kullanmak için var olduğunu” dile getirerek, “Askeri-teknik açıdan bakıldığında elbette hazırız... Silahlar onları kullanmak için vardır. Bizim kendi prensiplerimiz var. Onlar (nükleer füzeler) sürekli olarak savaşa hazır durumdadır.”

DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER CEPHANELİĞİNE SAHİP

Putin, ülkesinin devlet yapısına, egemenliğine ya da bağımsızlığına yönelik herhangi bir tehdit algılanması durumunda nükleer silahları kullanacağını belirtti. Uluslararası Nükleer Silahları Ortadan Kaldırma Kampanyası'na (ICAN) göre Rusya 6 bine yakın nükleer savaş başlığına sahip olup dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahiptir.

ICAN tarafından da teyit edildiği üzere bu füzeler karadan, denizaltılardan ya da uçaklardan fırlatılabilmektedir. Nukemap sitesinin geliştiricisi, bir bilim ve nükleer teknoloji tarihçisi olan Alex Wellerstein, haritayı ateş topunun yarıçapını, radyasyonun yayılmasını ve nükleer patlamadan kaynaklanan tahmini kayıp sayısını hesaplamak için geliştirdi.

Sitede yer alan İngiltere haritası üzerinden oluşturulmuş bir senaryo:

Nükleer bombanın Londra'daki Westminster Sarayı'na isabet etmesi halinde 800 kiloton ağırlığındaki Topol (SS-25) bombası Westminster'dan Soho'ya kadar olan her şeyi anında buharlaştıracak ve London Eye, Tower Bridge, Big Ben ve National Theatre gibi simge yapıları yok edecektir.

Wimbledon'dan Wood Green'e kadar başka patlamalar da meydana gelebilir, konutlar, bitki örtüsü ve hayvanlar zarar görebilir ve çok sayıda kişi yaralanabilir. Termal radyasyon daha da ileri gidebilir ve üçüncü derece yanıklar sinir uçlarına, kemiklere, kaslara ve tendonlara zarar verebilir. Şiddet seviyesi ölçülemez.

İSTATİSTİKLER KORKUNÇ SENARYOYU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Genel olarak, bu durum 24 saatlik bir süre içinde yaklaşık 1 milyon ölüme ve 2 milyon 300 bin civarında yaralanmaya (ortalama 7 milyon insan) neden olacaktır.

Ancak bombanın İngiltere'nin Manchester kentinin merkezine düşmesi halinde, yıkım Castlefield'dan Ascots'a kadar uzanacak. Bilim ve Endüstri Müzesi'ni de içine alacaktır.

Patlamanın Carrington'dan Oldham'a kadar uzanan dış halkası tahminen 369 bin 280 kişinin ölümüne ve 831 bin 330 kişinin yaralanmasına yol açabilir. Ortalama olarak, hafif patlama menzilindeki yaklaşık 2 milyon 321 bin 29 kişi 24 saat içinde etkilenebilir.

Site üzerinden olası ABD senaryosu da paylaşıldı:

Bununla birlikte, ABD'nin Batı Yakası'ndan bahsedecek olursak, New York yaklaşık 1 milyon 600 bin ölüm ve 3 milyon yaralanmaya tanık olabilir. Ateş topu Manhattan, Newark, Elizabeth, Brooklyn ve daha birçok komşu şehri yok edebilir.

Patlamanın 11.1 kilometrelik termal radyasyon yarıçapı ABD'deki birçok şehri saracak ve büyük hasara yol açacaktır. Nükleer hasarın Washington D.C.'deki Beyaz Saray'ı vurması halinde ise ortaya çıkacak ölüm sayısı 484 bin 780 kişiyken, yaralanma sayısı ise 839 bin 440'a yükselebilir.

Bu yakın bölgenin ötesinde, Capitol Hill ve Columbia Heights gibi ikonik yerler, potansiyel olarak yapısal çöküşlere yol açabilecek önemli patlamalar sonrası ciddi hasar alabilir. Alexandria'dan Silver Spring'e kadar uzanan bölgede yaşayanlar termal radyasyonun neden olduğu üçüncü derece yanıklarla karşı karşıya kalacaktır.