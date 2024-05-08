Putin'in töreninde Kadirov'un hali şoke etti! İddiaları kanıtlar cinsten

08 May 2024 15:38 - Güncelleme : 08 May 2024 16:02

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, yemin töreninde de yalnız bıraktı. Rusya'daki 5. Putin dönemi için dün Kremlin'de düzenlenen yemin törenine katılan Kadirov'un o anları gündem oldu.

Son zamanlarda hasta olduğu iddia edilen Kadirov'un törende, ceketinin iki kişinin çıkardığı anlar kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı.

''KENDİ MONTUNU ÇIKARAMAYACAK KADAR ZAYIF''

Batı'nın da gözünden kaçmayan o anlar için İngiliz medyası, "Putin'in müttefik kendi montunu çıkaramayacak kadar zayıf" ifadesini kullanırken Kadirov'un sağlık durumuyla ilgili iddiaların da arttığına dikkat çekti.

47 yaşındaki Kadirov'un güçlükle yürüdüğü, merdivenleri çıkarken sendelediği belirtilirken Çeçen lidere Rus vekil Adam Delimkhanov'un yardım ettiği duyuruldu.

KADİROV'UN ÖLÜMÜNDEN SONRASI KONUŞULUYOR

Öte yandan Kadirov'un ölümünden sonrasının da konuşulduğu iddialar arasındaydı. Tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığı öne sürülen Kadirov'un ölümünden sonra Moskova'nın artık Çeçenistan'ın istikrarını nasıl koruyacağına karar vermesi gerektiği konuşuluyor.