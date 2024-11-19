Putin'in Ukrayna'yı işgalini eleştiren Rus balet 18 metreden düştü! Şüpheli ölümden geriye yazdıkları kaldı

19 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:39

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalini açıkça eleştiren Rus balet Vladimir Shklyarov, gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Rus baletin bir binanın 5. katından düşerek öldüğü belirtildi.

Donald Trump'sız 4 yıl için 'İleri Sar' turu! İktidarını görmek istemeyenler için ilginç seçenek

Donald Trump'sız 4 yıl için 'İleri Sar' turu! İktidarını görmek istemeyenler için ilginç seçenek

Rusya​'daki Putin karşıtlarının gizemli ölümüne bir yenisi eklendi. Ukrayna​'nın işgalini eleştiren Rus balet Vladimir Shklyarov, bir binanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. St. Petersburg'daki Mariinsky Tiyatrosu'nun sözcüsü, iki çocuk babası evli Vladimir Shklyarov'un cumartesi günü bir binadan yaklaşık 18 metre yükseklikten yere düştüğünü söyledi.

Rus yetkililer ise Rus baletin düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığını, kritik bir omurga ameliyatı öncesinde aldığı ağrı kesicilerden kaynaklı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

RUS BALETİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Rus baletin Putin karşıtı olması ve gizemli bir şekilde hayatını kaybetmesi ise birçok şüphe doğurdu. Çünkü şimdiye kadar Putin'i eleştiren ve zamansız sonla karşılaşan birçok kişi oldu. Bunların arasında binadan düşenler de vardı.

''SAVAŞA KARŞIYIM!''

Rus balet, Ukrayna'nın işgalinden değil halktan yana olduğunu ise şu sözlerle dile getirmişti:

"Arkadaşlar! Ukrayna'daki savaşa karşıyım! Halktan yanayım, başımızın üstünde huzurlu bir gökyüzü için... Politikacılar sivilleri vurup öldürmeden müzakere edebilmeli, bunun için onlara bir dil ve bir kafa verildi."

"Bugün olan her şeyi gözyaşları olmadan izlemek imkansız. Dans etmek istiyorum... Herkesi sevmek istiyorum... Hayatımın amacı bu... Savaşlar veya sınırlar istemiyorum."