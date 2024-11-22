Putin'in ürkütücü tehdidi ülkede paniğe sebep oldu! Nükleer sığınağa servet saçtı

22 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre önce Batı'ya yönelik tehditleri sonrası İngiliz halkı paniğe kapıldı. İngiltere'de 1950'lerde inşa edilen nükleer sığınaklar popülerlik kazanırken, tek tek açık artırma yöntemiyle neredeyse bir servet fiyatına satılıyor.

Rusya​'dan gelen tehditler artarken endişeli bir İngiliz vatandaşı, 29.000 sterlin (1 milyon 254 bin TL) gibi şaşırtıcı bir fiyata nükleer sığınak satın aldı.

Aslen 1950'lerde inşa edilen sığınak, geçtiğimiz perşembe günü açık arttırmaya çıkarıldıktan sonra rehber fiyatından 9.000 sterlin (yaklaşık 390 bin TL) daha fazla bir fiyata kapışıldı.

İngiltere'nin Badsworth kentinde bulunan sığınak, bu yıl satılan dördüncü sığınak olarak açıklandı.

SDL Property Auctions'ın müzayedecisi ve ortağı Andrew Parker şunları söyledi:

"Bu, müzayedede sattığımız dördüncü nükleer sığınak ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde hepsi de büyük ilgi gördü. Soğuk Savaş döneminin tehdit ve paranoyasını bir nükleer sığınak gibi özetleyen çok fazla kalıntı yok ve bu sığınak da güzel bir şekilde restore edilmiş, bu da onu daha da sıra dışı kılıyor.

Müzayedeciler olarak, sürekli nükleer tehdidin yaşandığı çok karanlık bir döneme ait olsa bile, tarihin bir parçasının korunmasına ve aktarılmasına yardımcı olabilmek harika bir şey."

BAŞROLDE PUTİN VAR

Bu sığınak İngilizleri güvende tutmak için ülke genelinde inşa edilen bu tür yaklaşık 1.500 sığınaktan biriydi.

Kraliyet Gözlemci Karakolu olarak bilinen sığınaklar, nükleer serpintinin etkisini rapor edecek üç gözlemciyi barındıracak şekilde tasarlanmıştı. Sığınaklarda 14 gün yetecek kadar yiyecek ve su bulunurken, sığınak sakinlerinin sabit hat ve telsiz iletişimine erişimi vardı.

1993 yılında bu alanların çoğu hizmet dışı bırakıldı ve telekom şirketlerinin bu alanların büyük bir kısmını satın almasıyla satıldı. Sığınakların tekrardan popüler hale gelmesinin en baş sebebi Vladimir Putin​'e yönelik korkular yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna​'ya silah veren ülkelere karşılık verebileceği uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Tesislerimize karşı silahlarını kullanmalarına izin veren ülkelerin askeri tesislerine karşı silahlarımızı kullanma hakkına sahip olduğumuza inanıyoruz. Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda da kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz."