Rakip aşiretlerin kanlı çatışması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

23 Eylül 2024 13:07 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:14

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yine aşiretler birbirine girdi. Kanlı çatışmada en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan​'ın Hayber Pahtunhva​ eyaletinde rakip aşiretler karşı karşıya geldi. Kurram şehrinde tartışmalı arazi üzerinde inşa edilen yapı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan aşiretler, cuma akşamı kavgaya tutuştu. Aşiretlerin kavgası sonraki gün ise çatışmaya dönüştü.

AŞİRET ÇATIŞMASINDA: EN AZ 5 ÖLÜ

Dün akşam yeniden karşı karşıya gelen rakip aşiretler bu kez kanlı bir çatışmaya tutuştu. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgenin kanaat önderleri, çatışmaların son bulması için yetkililere çağrı yaptı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda çatışmaların Şii ile Sünni aşiretlerin arasında çıktığı, ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğu iddia edildi.