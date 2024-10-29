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Raydan çıkan tramvay Apple mağazasına girdi: Yaralılar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
29 Ekim 2024 16:14 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:31

Norveç'in başkenti Oslo'da raydan çıkan tramvay, Apple mağazasına daldı. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Tramvayın neden raydan çıktığı ise henüz bilinemiyor. 

Norveç'in başkenti Oslo​'da bir tramvay kazası​ ucuz atlatıldı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tramvay raydan çıktı ve bir dükkanın içine girdi. Acil durum ekipleri hemen olay yerine geldi. Kazada vatman ve mağazada bulunan 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, olayda ağır yaralı bulunmadığını açıkladı. Kaza gerçekleştiği sırada tramvayda 20 kişinin olduğu belirtildi. 

Raydan çıkan tramvay Apple mağazasına girdi: Yaralılar var - 1. Resim

DÖNÜŞ YAPARKEN TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI

Tramvayın girdiği dükkanın Apple  mağazası olduğu, kazanın büyük tahribata neden olduğu açıklandı. Olay yerini inceleyen polis memuru Anders Roenning, tramvayın sola dönmek için hamle yaptığını fakat raydan çıkarak "düz ileri gidip, dükkanın içine girdiğini" söyledi.

Raydan çıkan tramvay Apple mağazasına girdi: Yaralılar var - 2. Resim

UZMANLAR İNCELEMEDE BULUNACAK

Oslo belediyesi sözcüsü, olaya neyin sebep olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtirken “Uzmanlarımız tarafından sahada incelemelerde bulunmamız gerekecek" diye de ekledi.  

Raydan çıkan tramvay Apple mağazasına girdi: Yaralılar var - 3. Resim

Kaza sonucu, sokak tamamıyla kapatıldı. Ekipler, enkazı temizlemek için çalışma başlattı.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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