Raydan çıkan tramvay pizza dükkanına daldı! Çok sayıda yaralı var

İsveç'te hızı yüksek olan bir tramvay raydan çıktı. Raydan çıkması sonucu bir pizza dükkanına daldı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

İsveç'in güneybatısındaki Göteborg şehrinde yerel saatle 00.49 sıralarında bir tramvay raydan çıkarak pizza dükkanına çarptı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada vatman dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı.

TRAMVAY HIZLIYDI

Yaralıların tramvayda, kaldırımda ve pizzacıda oldukları belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, tramvayın hızının yüksek olduğu aktarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.