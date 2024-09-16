Raylara sıkıştı, sürücü son anda kurtuldu: Tren, tank taşıyan kamyona böyle çarptı

16 Eylül 2024 15:17 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:31

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Goose Creek kasabasında korku dolu anlar yaşandı. Tank taşıyan bir kamyona yük treni çarptı. Kamyonun raylara sıkışmasıyla meydana gelen kazada sürücü son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Güney Carolina​ eyaletindeki Goose Creek kasabasında, korkunç bir kazadan sürücü​ kıl payı kurtuldu. Askeri tank taşıyan bir kamyon, raylardan geçerken sıkıştı. O anlarda gelmekte olan treni fark eden sürücü, son ana kadar aracı kurtarmaya çalıştı. Fakat başarılı olamayınca son anda kamyondan kendini atmayı başardı.

5 SANİYEYLE KURTULDU

O anlara tanık olan Sonya Pitt, sürücünün, trenin çarpmasından saniyeler önce araçtan kaçabildiğini söyledi. Pitt, "O sırada bariyerler inmeye başladı. Hızla oraya gidip sürücüye kamyondan çıkmasını söylemeye çalıştık. Sürücü kamyondan atladı ve tren geliyordu. Belki 5 saniye sonra tren çarptı ve her şeyi parçaladı" dedi.

KAMYON TANK TAŞIYORDU

Sürücünün son anda araçtan kurtulmasıyla kazada yaralanan olmadı. Liberty Hall ve Red Bank yolları geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kamyonun taşıdığı askeri aracın bir M109 obüsü olduğu düşünülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CSX şirketi, Goose Creek Polis ve İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine teşekkür ederek, "CSX olarak, güvenlik bizim önceliğimizdir. Sürücüleri hemzemin geçitlere yaklaşırken dikkatli olmaya ve uyarı işaretlerine uymaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kazanın nedeninin ortaya çıkması için soruşturma başlatıldı.