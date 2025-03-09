Rayları kafasına yastık yapıp uyuyakaldı! Tren çarptıktan saniyeler sonra kalkıp yürüdü

İstanbul
Peru'nun başkenti Lima'da tren raylarını kafasına yastık yapan bir kişi uyuyakaldı. O sırada bölgeden geçen tren uyuyan adama çarptı. Yük treninin altında kalan adam kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Peru'nun başkenti Lima'da Ate bölgesinde bir kişinin rayların üzerinde uyuyakaldığı görüldü.
Trenin kendisine yaklaştığı anlarda gözünü açan kişi hızla gelen vagonların altında kalmaktan kurtulamadı.
Adam, trenin altında kaldıktan kısa süre sonra ayağa kalkarak kaldırıma oturdu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan kişinin sarhoşluğun etkisiyle raylarda uyuyakaldığı tespit edildi.