Rayları kafasına yastık yapıp uyuyakaldı! Tren çarptıktan saniyeler sonra kalkıp yürüdü

Peru'nun başkenti Lima'da tren raylarını kafasına yastık yapan bir kişi uyuyakaldı. O sırada bölgeden geçen tren uyuyan adama çarptı. Yük treninin altında kalan adam kazayı hafif yaralı olarak atlattı.