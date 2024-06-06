Rayların kenarında fotoğraf çekmek isterken korkunç olay yaşandı!
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
06 Haziran 2024 15:10 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:24
Meksika'nın Nopala de Villagran şehrinde eski buharlı tren geçerken fotoğraf çekmek isteyen kadın, trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.
Meksika'da Final Spike Steam Tour esnasında geçecek olan Empress isimli eski buharlı treni fotoğraflamak isteyen bir kadının ölümü anbean kameralara yansıdı.
Trenin geliş anında iyi bir açı yakalamak amacıyla raylara yaklaşan kadın, dizlerinin üzerine çömeldi.
Fotoğraf çekmek için hazırlanan kadın trene çok yaklaştığını fark etmezken hızla gelen trenin bir parçası kafasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını yere de çarpan kadına çevredekiler müdahale etmeye çalıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Videoda, tanıkların dehşete düşmüş tepkileri ve bir adamın kadının bedenini geçen trenin yanından çekmeye çalışması görülüyor.
Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen, kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri