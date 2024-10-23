Raylı sistemlerde bıçaklı saldırılara şemsiyeli önlem! Kalkan gibi kullanılacak

23 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:45

Japonya'da trenlerde, metrolarda artan bıçaklı saldırılara karşı şemsiyeli önlem alınacak. Şimdiye kadar kullanılan ağır kalkanların yerini alacak olan şemsiyeler, bıçak darbelerine dayanıklı ve hafif.

Japonya​'da toplu ulaşım​ araçlarında bıçaklı saldırılara karşı şemsiye önlemi alınacak. Son zamanlarda özellikle raylı sistemlerde artan saldırılara karşı zaten kalkan koruması vardı fakat kullanışlı değildi. Artık trenlerde, metrolarda bıçak darbelerine dayanıklı, kalkandan daha hafif, kalın bir sapı olan, yaklaşık 20 metre daha uzun şemsiyeler bulunacak.

KALKANIN YERİNİ ŞEMSİYE ALACAK

Şemsiye, saldırganla araya mesafe koyacak, diğer yolcuların da güvenli bir alana kaçması için zaman kazandıracak. Konuya ilişkin bir JR West yetkilisi şunları söyledi:

''Bu zamana dek kullanılan koruyucu kalkanlar yakın mesafeydi ve ağırdı. Kadın çalışanların da kolayca kullanabileceği bir kalkan tasarladık.''

SAVUNMA ALETİ ŞEMSİYE

Şemsiyeye benzeyen şekli sayesinde bu aletin, geçen sene Tokyo'daki bir soygun girişimine karşı savunmada kullanılan sasumata adlı geleneksel Japon silahı (uzun çatallı sırıklı bir silah) gibi diğer savunma aletlerinden daha az yer kapladığı, daha hafif olduğu ve daha kolay saklanıp kullanılabileceği aktarıldı.

JAPONYA'DA BIÇAKLI SALDIRILAR ARTTI

JR West'in başkanı Kazuaki Hasegawa şöyle dedi:

''Vagonun içinde kullanılabiliyorlar ve dayanıklılar. Acil durum olduğunda, ekibin harekete geçmesini ve yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etmesini istiyoruz.''

Şiddet suçları Japonya'da nadiren meydana geliyor ama son zamanlarda rasgele bıçaklı saldırılara dair endişeler, tren​ işletmecilerini daha fazla kamera yerleştirmek ve güvenlik tatbikatları düzenlemek de dahil olmak üzere güvenlik önlemlerini artırmaya itti.

The Japan News'a konuşan bir JR West yetkilisi "Yolcularımızın güvenliğini artırmak için daha fazla girişimimiz olacak" dedi.