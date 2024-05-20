Olay yerinden ilk görüntüler: Reisi ve heyetinin naaşları böyle çıkarıldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
20 May 2024 09:32 - Güncelleme : 20 May 2024 09:42
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki heyetin naaşları Kızılay kurtarma ekipleri tarafından taşındı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına yoğun sis sebebiyle saatler sonra ulaşıldı. Reisi ve beraberindeki herkesin öldüğü açıklandı.
İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatlarını kaybettiği helikopter kazasının enkaza Akıncı İHA ulaştı. Akıncı İHA, sabah saatleri itibariyle Türk hava sahasındaki görevine yeniden başladı.
NAAŞLAR KIZILAY TARAFINDAN TAŞINDI
Enkazda arama çalışmaları tamamlandı, Reisi ve heyetin cansız bedenlerine ulaşıldı. İran Kızılay'ının naaşları taşıma görüntüleri yayımlandı.
Kaynak: Tgrthaber.com