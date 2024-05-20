Reisini ölümü sonrası art arda paylaştılar! İran'a başsağlığı mesajları

20 May 2024 09:51 - Güncelleme : 20 May 2024 10:15

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği haberleri dünyada da geniş yankı buldu. Birçok ülke Reisi için art arda başsağlığı mesajı yayınladı.

TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak. Bu üzücü günde yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acılarını paylaştığımızı ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, tüm halkınıza kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyordum. İyi haberler almayı umuyordum ancak ne yazık ki böyle olmadı." ifadesini kullandı. Kaza dolayısıyla İran'a taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ileten Şerif, yaklaşık 1 ay önce ağırladıkları Reisi ve Abdullahiyan'ın Pakistan'ın "iyi dostları" olduğunu belirtti.

Şerif, İran'la dayanışma amacıyla bir günlük yas ilan edileceğini ve bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

IRAK

Irak Başbakanı Sudani tarafından yapılan açıklamada,"İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin talihsiz uçak kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ve derin üzüntüyle aldık. İran'ın kuzeyinde, İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Ali Hamaney'e, İran milletine, hükümetine ve halkına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

KATAR

Katar Emiri "Acı veren helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahian ve beraberindeki yetkililerin ölümü nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, Yüce Allah'tan kendileri ve yakınları için rahmet ve mağfiret dileriz. Ailelere sabır ve teselli verin." ifadelerini kullandı.

YEMEN

Husi lideri tarafından X'te yapılan paylaşımda "İran halkına, İran liderlerine, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin ailelerine, bildirilen şehadetlerinden dolayı en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Allah'tan ailelerine sabır ve teselli diliyoruz. İran halkı, Allah'ın izniyle halkının sadık liderlerine bağlı kalmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X'ten yaptığı paylaşımda, "Reisi'nin Hindistan ile İran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik katkıları her zaman hatırlanacaktır." ifadesine yer verdi. Modi, Reisi'nin ailesine ve İran halkına taziyelerini ileterek, "bu acı gününde İran'ın yanında olduklarını" kaydetti.

Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Reisi ve Abdullahiyan'ın vefat haberi karşında şoke olduğunu aktararak ailelerine başsağlığı diledi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu da X'ten yaptığı açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın "zamansız" vefatından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.