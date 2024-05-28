Reisi'nin eşi İran'ın yeni cumhurbaşkanı olacak iddiası ortalığı karıştırdı

28 May 2024 19:21 - Güncelleme : 28 May 2024 19:23

Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının ön raporunda 'şüpheli durum' vurgusu: Mermi ve İHA detayı dikkat çekti

Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının ön raporunda 'şüpheli durum' vurgusu: Mermi ve İHA detayı dikkat çekti

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi Cemile Alemulhüda'nın 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddiaları ailesi tarafından yalanlandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed Temsilcisi ve Reisi'nin eşinin babası Ayetullah Ahmed Alemulhüda'nın ofisinden yapılan açıklamada, Cemile Alemulhüda'nın cumhurbaşkanlığına adaylığı iddiasının kesinlikle doğru olmadığı belirtildi.

Ailenin, 19 Mayıs'ta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi'nin yasını tuttuğu, seçimlere katılmayı veya hiçbir adayı desteklemeyi düşünmedikleri ifade edildi.

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, Reisi'nin akademisyen olan eşinin 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurusu yapabileceği ve İran'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olabileceği iddia edilmişti.

28 HAZİRAN'DA SANDIĞA GİDECEKLER

Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra anayasaya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran anayasasına göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyordu.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan ile eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili adaylık başvurusu yapacağını açıklamıştı.