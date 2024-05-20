Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili çarpıcı gerçek: AKINCI olmasaydı bulunması günler sürerdi

20 May 2024 17:02 - Güncelleme : 20 May 2024 17:35

Reisi'nin ölümüne sebep olan helikopter Türkiye'nin de yüreğini yakmıştı! İlk düşüşü değil

Reisi'nin ölümüne sebep olan helikopter Türkiye'nin de yüreğini yakmıştı! İlk düşüşü değil

Dün Azerbaycan'da Aliyev ile temas kurduktan sonra İran'a doğru yolan çıkan İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan'ın içinde bulunduğu helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık araziye düştü.

Kazanın bildirilmesinin ardından İranlı ekipler zaman kaybetmeden arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Ancak olumsuz hava şartları ve arazi yapısı nedeniyle enkaz bir türlü bulunamadı.

ENKAZI AKINCI BULDU

Bu durumda da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait AKINCI TİHA devreye girdi ve kaza yerinin olduğu bölgeye doğru yola çıktı. Helikopterin enkazını AKINCI TİHA tespit etti. AKINCI'nın paylaştığı koordinatlara giden ekipler cenazelere ulaştı.

Helikopter kazasının olduğu bölgeden son durumu tgrthaber.com'dan İçerik Editörü Tuğçenur Batan'a aktaran Adem Metan, Akıncı TİHA'nın arama-kurtarma çalışmalarında ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

"HELİKOPTER 3 PARÇAYA AYRILMIŞTI..."

Enkazın 10 metreye kadar yakınına yaklaştığını belirten Metan, helikopterin 3 parçaya ayrıldığını ve ön kokpit bölümünde yangın çıktığını söyledi. Metan, "Pilotların yanarak hayatını kaybettiğini söyleniyor. Arkadaki diğer Reisi ve yanındakilerin de çarpmanın etkisiyle hayatlarını kaybettiği söyleniyor" dedi.

Metan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede çok fazla kurt olduğunu söyleyen Metan, yetkililerin bu bölgede domuzların ve kurtların olabileceğini söylediler. Bunu niye ekliyorum; aslında helikopter düşüşünü gerçekleştirdikten sonra yaşamsal anlamda da savaş bekliyordu. Bunu özellikle eklemek istiyorum.

"AKINCI OLMASAYDI ARAMA FAALİYETLERİ GÜNLERCE SÜREBİLİRDİ"

Tabi 'suikast mı yoksa kaza mı?' sorgusu burada da soruluyor. Helikopterin teknik donanımı bu bölgeyi geçmek için olmamış olabilir. Kaza raporunda durumu daha iyi netleşecektir. AKINCI biraz daha geç gelseydi buradaki arama faaliyetleri günlerce sürebilirdi. İranlı yetkililer de AKINCI'nın başarısı vurguluyor"