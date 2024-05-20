Reisi'nin helikopteri düşürüldü mü? Dikkat çeken tablo: İranlı yetkilileri hedef alan suikastlar

20 May 2024 09:47 - Güncelleme : 20 May 2024 09:48

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter; zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide düştü.

Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama-kurtarma çalışmaları için Türkiye'den AKINCI İHA da havalandı. Yetkililer, sabahın erken saatlerinde helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.



(Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazı)

KAZA MI SUİKAST MI?

Reisi'nin ölümünün ardından suikast iddiaları da gündemdeki yerini aldı. 'Kaza mı suikast mı?' henüz buna ilişkin bilgi yok ancak İran tarihinde bir çok üst düzey yetkiliye suikast girişiminde bulunulmuştu, bazı isimler ise hayatını kaybetmişti. İşte o isimler ve gerçekleştirilen suikastlar...

İRANLI YETKİLİLERİ HEDEF ALAN SUİKASTLAR