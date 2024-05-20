Reisi'nin helikopteri düşürüldü mü? Dikkat çeken tablo: İranlı yetkilileri hedef alan suikastlar
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından suikast iddiaları gündemdeki yerini aldı. Reisi'ye suikast düzenlendiğine dair bazı iddialar ortaya atılırken akıllara İranlı yetkililere düzenlenen suikastlar geldi. İşte dikkat çeken o tablo...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter; zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide düştü.
Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama-kurtarma çalışmaları için Türkiye'den AKINCI İHA da havalandı. Yetkililer, sabahın erken saatlerinde helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.
(Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazı)
KAZA MI SUİKAST MI?
Reisi'nin ölümünün ardından suikast iddiaları da gündemdeki yerini aldı. 'Kaza mı suikast mı?' henüz buna ilişkin bilgi yok ancak İran tarihinde bir çok üst düzey yetkiliye suikast girişiminde bulunulmuştu, bazı isimler ise hayatını kaybetmişti. İşte o isimler ve gerçekleştirilen suikastlar...
İRANLI YETKİLİLERİ HEDEF ALAN SUİKASTLAR
- Kasım Süleymani (3 Ocak 2020): Bağdat'ta ABD saldırısında öldürüldü.
- Mesud Ali Muhammedi (Tahran Üni. Fizik Profesörüydü-12 Ocak 2010): Evinin önünde motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.
- Daryuş Rızainejad (Nükleer fizikçi-23 Temmuz 2010) Motosikletli saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu öldü
- Hasan Tahrani Mukaddem (İran füze teknolojisinin mimarı olarak anılıyordu- 12 Kasım 2011) Tahran'da bir füze üssünde yaşanan patlamada hayatını kaybetti.
- Muhsin Fahrizade ( İran füze teknolojisinin mimarı olarak anılıyordu-27 Kasım 2020) Tahran'ın Abserd ilçesinde suikast sonucu hayatını kaybetti.
- Mecid Şehriyari (İran atom enerjisi kurumu bünyesinden kuantum fiziği alanında çalışıyordu-29 Kasım 2010) Aracına yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba patlatıldı.
- Mustafa Ahmedi Ruşen ( Uranyum zenginleştirme merkezinde görevli nükleer fizikçiydi-11 Ocak 2012) Aracına yerleştirilen bomba infilak etti.
- Albaysayyad Hodayi (İran Devrim muhafızları ordusu mensubuydu-22 Mayıs 2022) Tahran'ın Mücahidin-i İslam caddesinde düzenlenen saldırıda öldü.