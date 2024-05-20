Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler yalan çıktı! İşte doğru görseller
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, İran lideri İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin görüntüleri olduğu iddia edilen fotoğraflar için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi. DMM, sosyal medya yayılan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin bildirilmesinin ardından sosyal medya platformlarında kaza görüntülerine dair birçok görsel yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı görsellerin Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili olmadığını açıkladı.
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin enkazına ait olduğu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin doğru olmadığı belirtildi.
Bahse konu fotoğrafların, 2024'ün ocak ayında Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'na ait bir helikopterin karıştığı kazanın ardından kaydedildiği aktarılan açıklamada, fotoğrafların İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.