Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının ön raporunda 'şüpheli durum' vurgusu: Mermi ve İHA detayı dikkat çekti

23 May 2024 23:50 - Güncelleme : 24 May 2024 00:40

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasıda yeni bir gelişme yaşandı. İran Genelkurmay Başkanlığı, helikopter kazasına dair kaza kırım ön raporunu açıkladı.

Gazeteci Savash Porgham, İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından paylaşılan raporu şöyle özetledi:

"HELİKOPTERDE MERMİ İZİ YOK"

"Helikopter önceden belirlenmiş olan rotada hareket etti ve rota dışına çıkmadı. Kaza olmadan 1.5 dakika önce düşen helikopterin pilotu diğer iki helikopterin pilotlarıyla temas kurdu. Mermi izi veya benzer bir şey helikopter kalıntılarında bulunmadı.

HAVA ŞARTLARI ENGEL OLDU

Helikopter çarpışmadan sonra alev aldı. Bölgenin karmaşık olması, sisli olması ve soğuk olmasından dolayı arama faaliyetleri geceye sarktı ve gece boyunca devam etti."

"ENKAZI AKINCI DEĞİL İRAN İHA'SI TESPİT ETTİ"

Kazanın ardından enkaza ulaşamayan İranlı yetkililer, arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'den İHA talep etmiş, Türkiye de Akıncı TİHA'yı bölgeye göndermişti. Türk yetkililer Akıncı'nın pazartesi günü gece 2.30 sıralarında enkaz ile ilk teması sağladığını tespit edip ısı kaynağının İran makamlarıyla paylaşıldığını, görevini başarıyla tamamlayan Akıncı'nın Türkiye'ye döndüğünü belirtmişti.

Ancak İranlı yetkililer Akıncı'nın katkısını reddedip enkazın İran İHA'ları tarafından bulunduğunu savunmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığının yayınladığı ön raporda da aynı iddia devam etti. Raporda, "Pazartesi sabah 5'te enkazın konumu İran'ın İHA'ları tarafından tespit edildi ve kara ekipleri bölgeye gitti" ifadeleri yer aldı.

"KONUŞMALARDA ŞÜPHELİ DURUM YOK"

Komplo teorilerini beraberinde getiren kazanın ardındaki sis bulutunu aralamak için çalışmalar devam ederken, İran Genelkurmayı'nın paylaştığı ön raporda şüpheli durum olmadığı şu ifadelerle açıklandı:

"Kontrol kulesiyle uçuş mürettebatı arasında geçen konuşmalarda şüpheli bir duruma rastlanmadı. Kazaya dair kalıntıların büyük bir kısmı toplandı ve net bir sonuç için zamana ihtiyaç var."

MİLYONLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi. Meşhed Belediye Başkanı Galender Şerif, Reisi’nin cenaze törenine 3 milyon kişinin katıldığını açıkladı.